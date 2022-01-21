【企業盈警】交銀國際（３３２９）料去年合併淨利潤降最多６４％

《經濟通通訊社２１日專訊》交銀國際（０３３２９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度合併淨利潤將下降約５４％至６４％，即介乎約３億至３﹒８３億元。

該集團指，有關合併淨利潤預期下降主要由於投資市場低迷，尤其是在去年第四季度，固定

收益證券所產生的損失。除此以外，該集團於期內的財務業績及營運保持穩定。

該集團預期適時公布業績。（ｗｈ）

