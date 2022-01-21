【北水炒Ｄ乜】淨買入７３﹒２億人幣，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指高開１３５點，報２４２６３點。最高升

８２４點報２４９５２點，最低升１０５點報２４２３３點。恒指收報２４９５２點，升８２４

點或３﹒４２％。

按額度計算，北水全日淨買入７３﹒２億元人民幣，增加２９７﹒６％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多

的依次是中國海洋石油（００８８３）、華潤電力（００８３６）、華潤置地（０１１０９）。

主板成交１７８３﹒７４億元增加５５﹒２％。其中港股通成交４２６﹒５億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊中石油旗下倒賣拖累油股下挫＊



中石油燃料油有限責任公司被發現多年來向過百家煉油廠倒賣進口原油近１﹒８億噸，國家

發改委指燃料油公司的行為嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂油品市場秩序，助長違規地煉企業

落後產能盲目發展及地方違規審批地煉項目。當局指出，有關部門對中石油倒賣進口原油問題依

規依紀依法進行嚴肅處理，並追繳有關違法違規的獲利。

燃料油公司的母企中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發公告回應指，公司始終積

極配合調查，認真核查公司內控體系，完善公司原油貿易相關制度，完成有關問題整改，目前公

司生產經營未受影響。油股受累下跌。

騰訊控股升６﹒６％報４７１﹒６元，北水淨買入２５﹒３億元；美團升１１﹒０１％報

２３８元，北水淨買入２０﹒７億元；快手升６﹒８１％報８９﹒４５元，北水淨買入１０﹒４

億元。

中國海洋石油跌１﹒２７％報９﹒３１元，北水淨賣出２﹒６億元；華潤電力跌１﹒８１％

報２１﹒６５元，北水淨賣出２﹒１億元；華潤置地跌１﹒１８％報３７﹒５５元，北水淨賣出

２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２５﹒２６

美團 （０３６９０） ２０﹒７２

快手 （０１０２４） １０﹒３８

碧桂園服務 （０６０９８） ３﹒４１

藥明生物 （０２２６９） ２﹒７３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －２﹒６１

華潤電力 （００８３６） －２﹒１４

華潤置地 （０１１０９） －２﹒０７

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒７３

融創中國 （０１９１８） －０﹒０６

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