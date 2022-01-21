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即市新聞

21/01/2022 19:32

《日入而息》傳恒大債務重組３月前發布，交通運輸部約談滴滴等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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交通運輸部就貨運網約車計價問題，約談滴滴等８平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報恒大（０３３３３）境外債部分持有人獲確認債權人身份；據報廣東省政府擬於３月前發布
恒大債務重組框架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳旗下將收購魅族，吉利（００１７５）不予置評，目前手機業務研發有序進展中；吉利汽車表
示吉利控股與雷諾簽署框架協議，於韓國推全新車型系列　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ行政總裁張柏廉離任，馮恩霖５月起出任代理行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　
傳天齊鋰業最快今年中在港上市，集資最多１５６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２４宗確診，１８宗本地感染２宗源頭不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葵涌邨逸葵樓由今晚６時起圍封強檢５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指高收１３點報２４９６５，科指跌２６點報５８７０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指連跌三日收跌０﹒９１％，萬億成交斷纜三周低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元重上１﹒１４前，可維持高沽策略　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３３５╱３９，日圓最新報１１３﹒９１╱９２
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　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　國泰君安（０２６１１）去年多賺３５％至１５１億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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香港電訊（０６８２３）拍住賞推出虎年電子利是賀新歲；旗下網上行推２５００Ｍ光纖入屋寬
頻計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）長江產業基金入股常州承芯半導體公司　　　　　　　　　　　　　　　　
鴻寶資源（０１１３１）上市委員會的決定及取消上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳怡和就紛美包裝（００４６８）持股作策略性檢討，或出售股權　　　　　　　　　　　　　
傳創新奇智（０２１２１）接近招股價下限定價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳天齊鋰業最快今年中在港上市，集資最多１５６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴｉｋＴｏｋ母企字節跳動據報２０２１年收入增長放緩至７０％　　　　　　　　　　　　　
傳旗下將收購魅族，吉利（００１７５）不予置評，目前手機業務研發有序進展中；吉利汽車表
示吉利控股與雷諾簽署框架協議，於韓國推全新車型系列　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港信貸（０１２７３）授出為期１２個月１５００萬元貸款　　　　　　　　　　　　　　　
ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧＧ（００９７５）上季售出洗選焦煤產品按年跌５５％　　　　　
強泰環保（０１３９５）附屬海安恆發設施的水價上調至每噸１﹒４５元人幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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深高速（００５４８）完成發行１５億元人民幣公司債，利率３﹒１８％　　　　　　　　　　
綠色動力（０１３３０）去年垃圾進廠量升１７％，發電量增近２２％　　　　　　　　　　　
中再保（０１５０８）子公司去年原保費收入總額跌９﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　
青啤（００１６８）：過去一年結構性存款產品實際投入５２億人幣　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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移卡（０９９２３）列中國非銀行獨立二維碼支付市場第一　　　　　　　　　　　　　　　　
國際天食（０３６６６）建議改名上海小南國控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國動向（０３８１８）第三財季零售流水按年錄得１０％　２０％中段下降　　　　　　　　
華住（０１１７９）上季平均可租客房收入跌１２％，今年首季壓力增　　　　　　　　　　　
據報恒大（０３３３３）境外債部分持有人獲確認債權人身份；據報廣東省政府擬於３月前發布
恒大債務重組框架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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深圳人行表示去年新發企業貸加權平均利率創有記錄來最低　　　　　　　　　　　　　　　　
財通基金原經理王家俊受查，知情者稱不影響公司運營　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天弘ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數基金獲批，或春節後發行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行千億逆回購利率持平，本周淨投放６５００億元；消息稱人行下調ＳＬＦ利率１０個基點　
海南今年ＧＤＰ增長目標９％左右，高於京滬粵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示２０２１年售匯基本穩定，跨境融資意願趨穩　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示降ＬＰＲ鼓勵房企借貸，房貸利率下調激活交易　　　　　　　　　　　　　　　　　
中紀委表示著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院印發「十四五」旅遊業規劃，穩步發展出境旅遊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示人行頻釋暖意後，分析料近期或有更多寬鬆舉措　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｂ站陳睿稱上海需奪得元宇宙先機，激發數字經濟潛能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所發文促銀行間債市與交易所債市互聯互通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委表示大力推廣新能源車，提升綠色電力消費佔比　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家郵政局表示加強北京冬奧寄遞物品安全管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示開闢綠色通道為冬奧外匯業務辦理提供便利　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫春蘭調研北京冬奧：閉環管理是疫情防控成效關鍵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
周江勇貪腐案情曝光涉政商勾結，螞蟻集團被指以入股換折價地皮　　　　　　　　　　　　　
５家中國藥企獲准仿製默沙東新冠口服藥，僅限於出口　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭州市委書記徐立毅因７．２０特大暴雨災害被問責　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲ＦＭＧ集團與中鋼集團簽協議評估西澳鐵礦石項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「十四五」末要滿足超２０００萬電動車充電需求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示今年積極財政政策提升效能，合理安排專項債　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部等：目標２０２５年環保設備產值１﹒３萬億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中消協警示社區團購問題眾多，低價低質最為突出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通運輸部就貨運網約車計價問題，約談滴滴等８平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒８％，美國研討加速交付新戰機給台灣　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》
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　　記協收到職工會登記局查詢信件，並非要求交會員資料　
　　岑敖暉認藐視法庭罪，案件押後至３月底判刑　　　　　
　　政府提醒６０－６４歲人士本月底前申請樂悠咭，享２元
　　乘車優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聶德權稱公務員下月因未打疫苗而不能進入政府處所將當
　　作曠工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本港去年破產申請宗數７１９７宗，按年減少１７％　　
　　統計處調查指１４％受訪者料首季業務狀況較上季佳　　
　　環聯表示港人於去年對信貸持開放態度　　　　　　　　
　　深股通額度全日用６８億元，外資連續六日流入；滬股通
　　額度全日用６０億元，陸股通流入８８億元　　　　　　
　　Ｌａｌａｍｏｖｅ夥拍６家本地花店及花農舉辦網上花市
　　恒指公司授權上投摩根以恒生科技指數作為參考基準　　
　　中原ＣＣＬ按周升０﹒０３％，近６周樓價反覆回軟　　
　　銀公表示港息短期內未見加息壓力，已向政府反映疫下人
　　才問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＳｍａｒＴｏｎｅ推限時６個月短約家居５Ｇ寬頻服務　
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　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　住建部表示堅決處置個別頭部房企項目逾期交付風險　　
　　佳兆業５﹒２億元人民幣ＡＢＳ終止發行　　　　　　　
　　惠譽表示華南城債務展期計劃並非不良債務交換交易　　
　　柏瑞投資表示正試探性買入內房美元債，料有非凡的回報
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中美磋商外交安全高層會晤，楊潔篪蘇利文或三度交手　
　　歐洲議會通過譴責北京侵害香港人權，中方堅決反對　　
　　法國議會認定中國政府滅絕維族人，華使館斥荒謬　　　
　　美商務部長表示仍在研究向中國商品徵收關稅情況　　　
　　美議員致信馬斯克，詢問特斯拉在華產品採購是否涉疆　
　　外交部表示美日聯合聲明是為了轉移視線、推卸責任　　
　　美國制裁三家中國軍工企業，中方要求立即撤銷決定　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增２４宗確診，１８宗本地感染２宗源頭不明　　
　　全國昨日新增本土確診回落至２３宗，廣東珠海增４宗　
　　北京新增５宗本土確診病例，兩小區成中風險；北京增７
　　宗本土確診及５宗無症狀，長途客運部分停運　　　　　
　　北河街街巿今日提早七時關閉消毒，預計明日重開　　　
　　梁栢賢稱疫情已進入新階段，清零近乎不切實際　　　　
　　樹仁大學提前下周一開始農曆新年假期　　　　　　　　
　　澳門下周一起允許民用飛機由中國以外地區載客來澳　　
　　澳門表示因應珠海疫情學校可視情況提前開始春節假期　
　　葵涌逸葵樓出現超級傳播，許樹昌建議居民禁足３天　　
　　葵涌逸葵樓擬圍封強檢５日，未有陰性結果不得離開　　
　　蔡若蓮稱暫停中學面授課堂決定艱難，要綜合考慮疫情　
　　蕭傑恒稱Ｏｍｉｃｒｏｎ正沿著九龍西位置廣泛傳播中　
　　袁國勇、許樹昌收恐嚇電郵，特首辦稱必嚴肅跟進　　　
　　防疫措施太嚴恐輸人才戰，銀行家待遇再高也不願留港　
　　香港仔酒樓龍薈男食客確診，懷疑洗手間傳播　　　　　
　　徐德義稱正採購新一代疫苗，並規劃下一輪接種計劃　　
　　研究：ｍＲＮＡ疫苗加強劑抗體量足禦Ｏｍｉｃｒｏｎ　
　　聶德權稱疫苗接種計劃任何事情最終責任會由政府承擔　
　　匯豐收緊防疫措施，下周一起辦公室員工上限三成；匯豐
　　旗下三間流動銀行下周一起暫停服務　　　　　　　　　
　　民政署向逸葵樓鄰近居民免費派發病毒快速測試套裝　　
　　逸葵樓個案增至２０宗包括２歲童，疫情蔓延至映葵樓　
　　醫管局前線員工須打兩針１４日，疫苗氣泡不適用於求診
　　病人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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