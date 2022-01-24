《運籌帷幄－梁業豪》或須更換恒指首選數浪方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。恒指期貨小時圖上，上周五（２１日）價位先挫後揚，反映

出好友於高位未肯退讓。然而，無論如何，這亦顯露了淡友有意反攻，以及好友收歛了攻勢，

２４９８８已成為了短期好淡分界線。另一方面，恒生指數只曾高見２４９８２，心理關口

２５０００仍有淡友努力守關。量度升幅目標２４６２３能否從短中期阻力位變為短期中期重要

支持位，答案應可於本周內揭盅。

再次提醒大家，若恒生指數升離２４６２３或成功企穩於其上，我們須將日前採用的首選數

浪方式更換（雖則未被否定，只是能夠成為事實的機會已經不再是最大），換上一個後市向好的

數浪方式。目前恒生指數日線圖形勢尚屬顯著向好，望指數能企穩於保歷加通道頂部之上，

ＭＡＣＤ的「熊差離」利淡轉向形熊則被破壞。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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