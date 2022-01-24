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即市新聞

24/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》或須更換恒指首選數浪方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。恒指期貨小時圖上，上周五（２１日）價位先挫後揚，反映
出好友於高位未肯退讓。然而，無論如何，這亦顯露了淡友有意反攻，以及好友收歛了攻勢，
２４９８８已成為了短期好淡分界線。另一方面，恒生指數只曾高見２４９８２，心理關口
２５０００仍有淡友努力守關。量度升幅目標２４６２３能否從短中期阻力位變為短期中期重要
支持位，答案應可於本周內揭盅。
　　再次提醒大家，若恒生指數升離２４６２３或成功企穩於其上，我們須將日前採用的首選數
浪方式更換（雖則未被否定，只是能夠成為事實的機會已經不再是最大），換上一個後市向好的
數浪方式。目前恒生指數日線圖形勢尚屬顯著向好，望指數能企穩於保歷加通道頂部之上，
ＭＡＣＤ的「熊差離」利淡轉向形熊則被破壞。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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