《一周攻略－周進略》測市的假陽性與假陰性

《一周攻略》關於美股走勢轉差，相信近日投資者已有心領神會，任何趨勢的跟隨，有其時

間性的限制。畢竟，股市不是升便是跌，極少數情況是真的收盤不動。如此一來，日中有不同的

情況，甚至大異於過去一段短時間大家的印象，其實很正常。偶有下跌，即便大呼小叫，可不成

大器，以致錯失長遠的大升勢。然而，同樣道理，若太安於現狀，而忽略情況已變，也不可能有

好表現。假如大家把訊號的出現，作為出事指標，則不難一一對應的是，前者就是經常有警號，

即假陽性頻率太高，後者則是自以為安全，測不出危險，是為假陰性。



＊世事隨機，本來反覆＊



究竟當前大家手上所用的分析工具框架，是前者，抑或後者呢？這一點至為重要。但，世事

沒有兩全其美，當然，最好是永遠只測中要測的，不會有誤判，不會有假突破，所有訊號都反映

事實，但談何容易，有時不一定是本身的分析工具框架不濟，更有可能是世事本來便是測不準，

在不同的隨機因素交疊影響下，本來就是反反覆覆，不是大家事後孔明般看來平滑順暢的所謂大

趨勢。

無論如何，延續上周的討論，如今贏家輸家互換，趨勢其能久乎？筆者提出的一點，目前仍

然是有效的，便是一切有待美聯儲的決策，究竟是加息不加息，又或加息多少，以至加息是否同

步有更急進的退市縮表措施，以上種種，在在影響投資者的評估。



＊央行再光說不練可不成＊



究其因，一方面，是因為早在一年多前，投資者已陸續透過真金白銀的押注，把所謂通脹預

期，在不同資產價格的估值上反映出來，此所以有所謂美聯儲落後形勢之說，至於美聯儲是否真

的落後形勢，抑或有本身的考量，例如多年來催生不了通脹預期，如今能夠一舉完成，當時是求

之不得，寧可超額完成，之後再有加息伴隨反正要做的退市縮表，也未可料，暫且按下不表，但

可以肯定的是，今次若加息，可以說是央行與市場的共識再現，起碼是走在同一方向，希望是同

一步伐上，效果好的便是減低市場波動性，當然，這是知易行難，因為任何投資者都不是整體投

資者的意見，他們的想法差異，對於局方所做的，相比起來總有偏差存在，是以短期的波動性難

免，但大方向上，只要美聯儲踏出第一步，則之後便好辦，否則一直停留在局方大員的言論，以

至所有議息紀錄或會後聲明，甚至所謂點陣圖，都難免令人覺得光說不練。

除了重新把市場與央行的分歧收窄，今次美聯儲決策之所以影響投資者評估，另一方面的考

慮，自然是關乎長遠的央行定位。須知過去十多年來，自然金融海嘯之後，央行以救危機為己任

，除了金融海嘯剛出現時的有點手足無措（相信所有人，無論是政策當局，抑或市場人士，都是

如此），其後已經刻意以穩定的步伐進行，務求大家看到常態，即使當時是有巨額量寬和超低利

率的新常態，但起碼是市場相對穩定，甚至於美股而言，是穩定偏好的持續上升，信心危機救之

有效，可以信焉。如今的關鍵是，萬一處理今次所謂通脹危機的手法不佳，則扭轉了長期有資金

投入市場的預期，會否影響市場的信心，繼而影響復甦的步伐？



＊加息何需等３月，愈早做好愈好辦＊



誠然，一般而言，金融市場的變化，即使多波動，應該是反映實體經濟，但投資者不難發現

，經常是金融市場的變化，反過來影響實體經濟的，如今所說便是這樣一回事。假如當日金融海

嘯沒有巨額量寬和超低利率維時極長的支持，則信心危機不可能真的消除，只是如今要把如此利

好的因素拿掉，央行真的捨得嗎？投資者捨得嗎？對於投資者，短期而言，肯定是捨不得，但不

捨不捨還須捨，當形勢變了，便要止蝕，如今正在不同市場發生中，原本最領漲的，都是捱沽一

族。至於央行，倒是明白有捨才有得，假如今次不趁著疫情改善帶來，由供應鏈催生的所謂通脹

預期，而盡快退市縮表，則稍後更無機會，到下一次危機時，不知要哪個規模的量寬才可救災！

以此觀之，本欄維持看法，中長期而言，大家可以回歸到對於市場的信心，只要自由市場的

調節機制不受打壓的話，大家的想法很快透過真金白銀的押注，一早便反映出來，唯一分別是，

之前說３月的，如今可能是１月便做完，有了第一次加息，一切好辦，落實了當日的期望，好消

息出貨的規律之下，如今一眾興奮於加息帶動的舊經濟股，又或者一眾受壓於資金層面可能不再

那麼誇張地寬鬆的，便有可能先行平倉。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊

出）



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