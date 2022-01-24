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即市新聞

24/01/2022 09:28

《套期保值－蕭猷華》本周期指在高位結算機會大

　　《套期保值》美股上周五（２１日）繼續遭到拋售，三大指數以科技股跌幅最大，納指急挫
３８５點，收報１３７６８點，是２０２０年１０月以來最差的一周，進一步進入調整區域，納
指由去年１１月２２日的歷史高位１６２１２點，以上周五收市價，累計下跌２４４４點，跌幅
達１５％，從技術上以百分比計，還有５％就進入熊市區域。
　　另一方面，美國１０年國債息率上周五報１﹒７７％，２年國債息率報１﹒０２％，利差為
０﹒７５％。簡單而言，１０年國債息率是反映市場對經濟前景看法，息率上升表示經濟前景樂
觀，下跌表示放緩；與此同時，短期２年國債息率上升，反映市場預期利息向上。１０年國債息
率減去２年息率，由去年第四季已經開始收窄，表示投資者認為通脹持續居高不下，一方面會導
致經濟受損，另一方面美聯儲迫不得已要加息控制通脹。故此，如果１０年和２年國債利差持續
收窄、趨平，美股特別科技板塊將繼續受壓。
　　港股上星期表現繼續跑贏中、美股市，恒指先後升穿５０天、１００天平均線，２５０００
點為短期阻力，騰訊（００７００）股價上周跑贏大市，不過受美股ＡＤＲ下跌影響，料今天低
開，４５５元附近可吸納，農曆新年將近，本周五期指結算，料在高位結算機會大。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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