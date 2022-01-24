萬科海外（０１０３６）擬售倫敦物業套現１３﹒９億元

《經濟通通訊社２４日專訊》萬科海外（１０３６）協議向Ｍ＆Ｇ ＴＳ Ｒｙｄｅｒ公司

出售英國倫敦物業，價值１﹒３２億英鎊（約１３﹒９億港元），預期錄除稅前收益約４００萬

英鎊（約４２２０萬港元）。

該物業為倫敦Ｒｙｄｅｒ Ｃｏｕｒｔ，位於Ｒｙｄｅｒ Ｓｔｒｅｅｔ。該公司董事會認

為出售物業為公司提供一個獲取現金之最佳機會，並可按公平市值釋出物業投資價值。（ｍｈ）

