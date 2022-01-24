【企業盈警】國泰（２９３）預期年度虧損收窄到５６億至６１億元

《經濟通通訊社２４日專訊》國泰航空（００２９３）預期截至２０２１年底止年度錄得綜

合股東應佔虧損約５６億至６１億元，而上年同期虧損為２１６億元。虧損減少，主要因貨運需

求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續管理現金和成本。此外，２０２０年年度業績包

括減值及企業重組等單次支出，該等開支於２０２１年亦顯著減少。

國泰２０２１年１２月載客９２２１９人次按年增加１３０﹒６％，但相比疫情前２０１９

年１２ 月的水平則下跌９６﹒９％。收入乘客千米數按年上升１５６﹒５％，但與２０１９年

１２月相比減少９５﹒１％。乘客運載率上升１８﹒２個百分點至３６﹒６％，以可用座位千米

數計算的運力雖增加２８﹒６％，惟仍較２０１９年１２月下跌８８﹒６％。國泰２０２１年全

年計，載客人次較減少８４﹒５％，運力下跌６１﹒８％，而收入乘客千米數則下跌７９﹒５％

。

國泰１２月份運載１３﹒４６９１萬公噸貨物按年增加１２％，但與２０１９年１２月相比

減少２４﹒１％。按２０２１ 年全年計，載貨量較２０２０年增加０﹒１％。

國泰行政總額鄧健榮表示，特區政府去年１２月底及１月初進一步收緊旅遊限制等，公司現

正評估有關措施對運作及成本的潛在影響。據初步預期由２月起，每月的營運現金消耗將為１０

億至１５億元。

該公司將於３月公布全年業績。（ｍｈ）

