  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2022 08:41

【企業盈警】國泰（２９３）預期年度虧損收窄到５６億至６１億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國泰航空（００２９３）預期截至２０２１年底止年度錄得綜
合股東應佔虧損約５６億至６１億元，而上年同期虧損為２１６億元。虧損減少，主要因貨運需
求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續管理現金和成本。此外，２０２０年年度業績包
括減值及企業重組等單次支出，該等開支於２０２１年亦顯著減少。
　　國泰２０２１年１２月載客９２２１９人次按年增加１３０﹒６％，但相比疫情前２０１９
年１２　月的水平則下跌９６﹒９％。收入乘客千米數按年上升１５６﹒５％，但與２０１９年
１２月相比減少９５﹒１％。乘客運載率上升１８﹒２個百分點至３６﹒６％，以可用座位千米
數計算的運力雖增加２８﹒６％，惟仍較２０１９年１２月下跌８８﹒６％。國泰２０２１年全
年計，載客人次較減少８４﹒５％，運力下跌６１﹒８％，而收入乘客千米數則下跌７９﹒５％

　　國泰１２月份運載１３﹒４６９１萬公噸貨物按年增加１２％，但與２０１９年１２月相比
減少２４﹒１％。按２０２１　年全年計，載貨量較２０２０年增加０﹒１％。
　　國泰行政總額鄧健榮表示，特區政府去年１２月底及１月初進一步收緊旅遊限制等，公司現
正評估有關措施對運作及成本的潛在影響。據初步預期由２月起，每月的營運現金消耗將為１０
億至１５億元。
　　該公司將於３月公布全年業績。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning24/01/2022
溫傑：恒大重組充斥不明朗因素　內房、物管股未宜沾手
財經熱話24/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣於假期急瀉後反彈，比特幣企近三萬六
財經熱話24/01/2022
【陶觀天下】中國央行突行寬鬆　美國聯儲加速緊縮
中國故事21/01/2022
《神州經脈》美方再制裁中國軍企　全周放水六千五億　滬指三連跌
財經熱話21/01/2022
【航運行運】疫情持續阻供應 航運股今年好景
財經熱話21/01/2022
【估值修復】內房興奮過後唞唞氣　轉吼內險股好過？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金