  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2022 09:05

《專家之言－葉尚志》港股獨立向好行情更見明顯，有向上挑戰機會

　　《專家之言》上周五（２１日），在美股和Ａ股繼續震盪整理的背景下，港股走出了一波三
連漲，恒指再漲了有１０多點，漲幅不大，但是可以更加的明確看到港股目前是進入了一波獨立
行情。我們對港股後市可以維持正面積極態度，相信恒指在２４０００點已成功的建立好支撐，
有進一步向上挑戰２５７４６╱２６２３４點的機會。如果美股和Ａ股都在震動後出現回穩的話
，相信將更加有助港股伸延已建立起來的向好行情，而這個是值得我們期待的。

＊恒指承接力良好，資金入市積極性增強＊

　　恒指出現震動收漲，在盤中曾一度下跌２２８點低見２４７２４點，但承接力依然良好，相
信是市底獲得驗證後，資金入市積極性和信心都有所增強了的表現，其中市場氣氛指標股港交所
（００３８８），進一步率先升穿了２５０日線，也可以看作為人氣已見有逐步提升的證明。恒
指收盤報２４９６６點，上升１３點或０﹒０５％。國指收盤報８７８７點，上升２６點或
０﹒２９％。另外，港股主板成交金額在周末假期前回降至１５４１億多元，而沽空金額有
２５２﹒１億元，沽空比例１６﹒３５％仍偏高，操作上市場仍有逼空的潛在可能。至於升跌股
數比例是７９２：８０８。日內漲幅超過１０％的股票有４０隻，而日內跌幅超過１０％的股票
有２６隻。港股通方面，連續第十三日錄得淨流入，在周五的淨流入金額有２０億多元。

＊港交所向上突破見市場人氣升，啤酒股重獲關注＊

　　港交所最近兩日都放量的拉上來了，在周五再漲了有１﹒３９％至４８０﹒８元收盤，股價
已回企至２５０日線以上，並且創出了三個月來的新高。港交所可以看作為市場氣氛指標股，其
股價的向上突破，可以顯示出市場人氣正在逐步提升。另一方面，啤酒股出現全線啟動，青啤
（００１６８）漲了６﹒９３％，潤啤（００２９１）漲了４﹒１％，百威亞太（０１８７６）
漲了３﹒１７％。市場對啤酒股有重現關注的情況，雖然原材料成本都出現了上漲，但行業繼續
專注走向中高端市場，在有效的價格分層策略下，相信對整體毛利率可以繼續帶來推動。《第一
上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣於假期急瀉後反彈，比特幣企近三萬六
財經熱話24/01/2022
【陶觀天下】中國央行突行寬鬆　美國聯儲加速緊縮
中國故事21/01/2022
《神州經脈》美方再制裁中國軍企　全周放水六千五億　滬指三連跌
財經熱話21/01/2022
【航運行運】疫情持續阻供應 航運股今年好景
財經熱話21/01/2022
【估值修復】內房興奮過後唞唞氣　轉吼內險股好過？
FOCUS21/01/2022
【FOCUS】斬斷權力與資本勾連　中紀委瞄準平台腐敗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金