《專家之言－葉尚志》港股獨立向好行情更見明顯，有向上挑戰機會

《專家之言》上周五（２１日），在美股和Ａ股繼續震盪整理的背景下，港股走出了一波三

連漲，恒指再漲了有１０多點，漲幅不大，但是可以更加的明確看到港股目前是進入了一波獨立

行情。我們對港股後市可以維持正面積極態度，相信恒指在２４０００點已成功的建立好支撐，

有進一步向上挑戰２５７４６╱２６２３４點的機會。如果美股和Ａ股都在震動後出現回穩的話

，相信將更加有助港股伸延已建立起來的向好行情，而這個是值得我們期待的。



＊恒指承接力良好，資金入市積極性增強＊



恒指出現震動收漲，在盤中曾一度下跌２２８點低見２４７２４點，但承接力依然良好，相

信是市底獲得驗證後，資金入市積極性和信心都有所增強了的表現，其中市場氣氛指標股港交所

（００３８８），進一步率先升穿了２５０日線，也可以看作為人氣已見有逐步提升的證明。恒

指收盤報２４９６６點，上升１３點或０﹒０５％。國指收盤報８７８７點，上升２６點或

０﹒２９％。另外，港股主板成交金額在周末假期前回降至１５４１億多元，而沽空金額有

２５２﹒１億元，沽空比例１６﹒３５％仍偏高，操作上市場仍有逼空的潛在可能。至於升跌股

數比例是７９２：８０８。日內漲幅超過１０％的股票有４０隻，而日內跌幅超過１０％的股票

有２６隻。港股通方面，連續第十三日錄得淨流入，在周五的淨流入金額有２０億多元。



＊港交所向上突破見市場人氣升，啤酒股重獲關注＊



港交所最近兩日都放量的拉上來了，在周五再漲了有１﹒３９％至４８０﹒８元收盤，股價

已回企至２５０日線以上，並且創出了三個月來的新高。港交所可以看作為市場氣氛指標股，其

股價的向上突破，可以顯示出市場人氣正在逐步提升。另一方面，啤酒股出現全線啟動，青啤

（００１６８）漲了６﹒９３％，潤啤（００２９１）漲了４﹒１％，百威亞太（０１８７６）

漲了３﹒１７％。市場對啤酒股有重現關注的情況，雖然原材料成本都出現了上漲，但行業繼續

專注走向中高端市場，在有效的價格分層策略下，相信對整體毛利率可以繼續帶來推動。《第一

上海首席策略師 葉尚志》



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