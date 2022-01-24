【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆１２％！把握最後逃生門！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２４日報道》周末期間，中國恒大（０３３３３）公布公司高層

人事變動，市場亦傳出廣東省將於三月前推出恒大債務重組框架。消息刺激恒大系一致上揚，中

國恒大半日曾經飆逾一成二，高見２﹒０３元，收復５０天線（１﹒９５６元）。到底消息的實

際利好作用有多大？是最後逃生門還是撈底機會？



＊信達香港高層入董事會疊加債務重組框架推升恒大系＊



要了解恒大基本面有沒有改變，首先要了解人事變動的重要性，市場關注點明顯落在獲委任

為非執董的梁森林身上。梁森林於２０１８年加入中國信達資產管理股份有限公司，自２０１９

年５月起出任信達香港董事長。值得留意，信達香港為中國信達（０１３５９）全資子公司，而

中國信達正是國有四大資產管理公司之一，主要從事境內外不良資產投資、債權投資及證券投資

、中長期債券發行及跨境金融服務等。

巧合的是，早前有傳廣東省政府擬在３月前發布中國恒大債務重組框架，而十三屆全國人大

五次會議將於３月５日在北京召開，相信屆時宣布該框架。種種「巧合」下，此舉自然被視為國

家介入恒大事件。消息彷如曙光，帶領恒大系逆市上升。目前恒大升幅收窄至逾７％，２元關口

前卻步。至於恒大物業（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）半日分別升近７％及２％。



＊恒大危機或暫緩發酵，但未能斷言轉勢＊



細看外媒《ＲＥＤＤ》報道的債務重組框架，計劃擬將恒大境外債務和資產與境內重組相分

離。目標是通過出售恒大的境外資產，當中包括包括香港上市的電動汽車和物業管理子公司（合

計價值約５５億美元），以償還超過１５００億元人民幣的境外債務。《ＲＥＤＤ》又指，廣東

省計劃向國家牽頭投資者出售恒大資產，或在１０月份前公布詳細的重組方案。

外界密切關注恒大能否按時償還接踵而來的公司債到期利息，股價亦長期在低位徘徊，即使

國家介入，股價也難言轉勢。恒大一連串的動盪，讓恒大目前股價由歷史高位２８﹒７４３元腰

斬近９３％，恒大所發行的債券也被降級，當中惠譽將恒大信用評級降至「限制性違約」。恒大

由「大到不能倒」走到目前「半死不生」。

光大證券國際財富管理策略師溫傑認為現階段不宜對恒大過分憧憬。他今早在《經濟通通訊

社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，雖然債務重組框架初步定好，但相

信買賣雙方仍會周旋一段時間，目前難言明朗化，預計拆骨後的恒大業務亦未會大幅改善。他相

信恒大今日的反彈只屬短暫，不宜撈底，建議有貨投資者應該趁「疑似好消息」離場及減磅。



＊內房最壞時間已過，惟宜謹慎選股＊



恒大事件後，世茂集團（００８１３）及融創中國（０１９１８）先後被揭債務問題，內房

資金短缺問題一觸即發。事實上，內地政府沒有坐視不理。去年下旬已見內地金融機構房地產貸

款投放速度明顯加快，同時推出政策鼓勵優質企業加大房地產項目兼併收購。最新消息傳出，內

地將於１月底放寬開發商預售樓花資金限制，緩解房地產業的嚴重資金短缺，多隻內房今年已錄

得介乎１２％－２６％升幅。早於去年年底，已有大行以「吹盡狂沙始到金」形容內房，認為相

信房地產金融調控政策已到尾聲，內房最壞時間已過。

縱使內房板塊有回暖跡象，然而不代表所有房企已轉勢。從上述國家政策方向可見，內地傾

向維持行業健康發展，以不影響整體經濟為主軸，但淨負債率高的內房問題未消除。高盛早前發

表研究報告，上調內房債違約率的預測至１９％，較此前預期高７﹒５個百分點，預計內房企業

一月下旬仍有３６億美元高息債待償還，而３月及４月高息債合共有７０億美元，內房企業「計

時炸彈」陸續有來，選股亦宜審慎。

