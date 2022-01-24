《盤後部署》市場靜待聯儲局議息結果，恒指本周料處整固格局

《經濟通通訊社２４日專訊》港股全日表現低沉，低開２７２點報２４６９３，早段曾挫逾

３８０點，半日低收２２９點報２４７３５，午後跌勢仍未改善。

美股中概科技股普跌，另外ＡＴＭ三隻重磅科技藍籌股遭大和降目標價，阿里巴巴

（０９９８８）低見１１８﹒７元，收市挫６﹒２９％，報１１９﹒１元，騰訊（００７００）

及美團（０３６９０）均跌１﹒１％及２﹒１９％，合共拖累恒指跌逾１５０點。其他科技股同

樣捱沽，網易（０９９９９）瀉７﹒４６％，為全日表現最差藍籌，京東（０９６１８）就跌

６﹒２９％。

汽車股頹勢未止，比亞迪（０１２１１）上調新能源車官方指導價最多７０００元，Ｈ股跌

３﹒３％，報２５２﹒２元。吉利（００１７５）更加跌３﹒５％，報１８﹒７６元。去年純利

增逾兩成六的長汽（０２３３３）都跌６﹒６１％，報２３﹒３元。

恒指低開低收，收報２４６５６，跌３０９點或跌１﹒２４％，主板成交１２４３﹒１６億

元。國企指數報８６５８，跌１２９點或跌１﹒４７％。恒生科技指數報５７０３，跌１６６點

或跌２﹒８４％。

Ａ股造好。上證綜合指數報３５２４，升１點或升０﹒０４％，成交３５８０﹒１０億元人

民幣。深證成份指數報１４０８１，升５２點或升０﹒３７％，成交２４０９﹒３９億元人民幣

。



＊中生製藥５﹒６３元為關鍵防守位置＊



大市方面，總成交較上個交易日少２９８﹒５６億元，資金淨流入額亦少２５﹒０１億元，

投資氣氛較平淡，而市場可能靜待美國聯儲局即將公布的議息結果，加上美股中概科技股表現欠

佳，本港科技股亦受波及，以致恒指今天低開低收。

從《經濟通ＨＶ２》報價系統顯示，上周四（２０日）的熊證重貨區為２５０００至

２５０９９點，去到周五（２１日）熊證重貨區已轉至２４２００至２４２９９點，相對期指張

數亦增加８８８張，意味港股短期內之仍有機會調整。再看日線圖，恒指上周四現支大陽燭，周

五微微升高於周四高位，今天隨即回調，甚有機會出現另一個上升旗形，料本周處整固格局，留

意回調至１０天線２４３００點水平會否反彈。

醫藥股今年初炒上後，近幾天走勢開始轉弱，藥明生物（０２２６９）跌２﹒１８％，中生

製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）亦跌２﹒４７％及３﹒３４％。從日線圖看，中生製

藥及石藥今天股價已跌穿１０天線，前者的ＭＡＣＤ牛差距已大幅收窄，料短期內有一定下行空

間，宜留意能否守得住１月３日的高位５﹒６３元位置。（ｅｒ）

