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24/01/2022 15:22

【國際要聞】也門反政府軍空襲阿布扎比空軍基地

　　《經濟通通訊社２４日專訊》也門衝突再次升級，反政府的「青年運動」表示，向阿布扎比
的達夫拉空軍基地發射了彈道導彈。上周五，以沙特為首的阿拉伯聯軍空襲「青年運動」的大本
營薩達，擊中一座監獄，導致至少７０人被殺，逾百人受傷。而在本月１７日，「青年運動」曾
出動無人機，空襲阿布扎比的油庫和機場，造成３死６傷。（ｊｆ）

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