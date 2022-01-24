《台股攻略－黃振宇》台積電回勇撐市，台股先跌後升

《台股攻略》美股持續重挫，打擊市場投資氣氛，台股今日（２４日）先跌後升，加權指數

早段受壓，其後曾重挫過２００點，及後台積電回勇撐市，加上鴻海、聯發科及矽力─ＫＹ等電

子權值股帶領大市倒升，指數最終升９０點，收１７９８９點，成交金額為２６３３﹒７６億元

（新台幣．下同）。

觀察電子權值股表現，台積電低開高收，升１﹒９％，收６５３元；聯發科升１﹒９％，收

１０９０元；鴻海升１％，收１０３元；欣興升近３％，廣達、矽力─ＫＹ及南電亦同步升超過

１％。航運板塊早段沽壓沉重，其後反彈，陽明及萬海均升近１％；長榮跌０﹒４％。散裝航運

的宅配通大升５﹒３％，四維航升１％，中航微升０﹒２％，正德及慧洋─ＫＹ均跌超過２％。

環球晶併購世創案獲中國監管機關通過，消息刺激股價升超過２％；中美晶升超過５％，同步帶

動矽晶圓板塊的合晶及台勝科同步上揚，分別升３％及６％。台灣疫情升溫，防疫概念股續升，

亞諾法升７﹒２％，恆大及網家升超過３％，康那香、南帝及合世亦升１％至２％。

本周三（２６日）為台股假期前的最後交易日，市場入市意願不高，預料加權指數仍然在

１８０００點關口徘徊，現時宜保持審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及

業務發展主管 黃振宇》



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