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24/01/2022 17:29

《台股攻略－黃振宇》台積電回勇撐市，台股先跌後升

　　《台股攻略》美股持續重挫，打擊市場投資氣氛，台股今日（２４日）先跌後升，加權指數
早段受壓，其後曾重挫過２００點，及後台積電回勇撐市，加上鴻海、聯發科及矽力─ＫＹ等電
子權值股帶領大市倒升，指數最終升９０點，收１７９８９點，成交金額為２６３３﹒７６億元
（新台幣．下同）。
　　觀察電子權值股表現，台積電低開高收，升１﹒９％，收６５３元；聯發科升１﹒９％，收
１０９０元；鴻海升１％，收１０３元；欣興升近３％，廣達、矽力─ＫＹ及南電亦同步升超過
１％。航運板塊早段沽壓沉重，其後反彈，陽明及萬海均升近１％；長榮跌０﹒４％。散裝航運
的宅配通大升５﹒３％，四維航升１％，中航微升０﹒２％，正德及慧洋─ＫＹ均跌超過２％。
環球晶併購世創案獲中國監管機關通過，消息刺激股價升超過２％；中美晶升超過５％，同步帶
動矽晶圓板塊的合晶及台勝科同步上揚，分別升３％及６％。台灣疫情升溫，防疫概念股續升，
亞諾法升７﹒２％，恆大及網家升超過３％，康那香、南帝及合世亦升１％至２％。
　　本周三（２６日）為台股假期前的最後交易日，市場入市意願不高，預料加權指數仍然在
１８０００點關口徘徊，現時宜保持審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及
業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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