《談國論企－黎偉成》對華強加徵關稅損更損美國

《談國論企》中國對來自美國的商品進口在２０２１年有相對明顯的增長，在環球爆疫、交

通運輸物流陷樽頸和美國產銷力收縮、對華高技術設備出口設限日深的環境底下，算是相對理想

的表現。要是拜登繼續維持「混世魔王」特朗普對華單方面的濫加徵關稅惡法，受損的肯定是以

美國為甚，否則該國兩黨議員就要會致信要求美貿易代表對華輸美商品復常或擴大關稅豁免範圍

，以在疫情導致的供應鏈中斷等壓底下使當地經濟復甦。



＊中國增美貨入口仍保貿盈上升顯競爭力強＊



要指出，陰陰濕濕的拜登於２０２２年１月１９日在其就任一年的記者會，聲稱中國「未完

成第一階段貿易協議的承諾」，故現時「還不是取消（對華）加徵關稅的時候」，須直斥其非，

重點有數：

（甲）中國在過去兩年已積極加大所輸入的美國商品力度，特別是２０２１年的進口，總額

達１﹒１６萬億元（人民幣．下同）同比增長達２４﹒２％（見表），較２０２０年１﹒０８萬

億元的１０﹒１％升幅高１２﹒１個百分點，亦高於是年輸美商品同比所增的１９％凡５﹒２個

百分點，在新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９持續肆虐歐美等環球各地的劣境底下的相當良佳的承諾，

而未「達標」之因相當複雜，重要的是（一）美國製造工業的生產力明顯回落，甚至紐約聯邦銀

行的製造業指數於２０２１年１２月份出現負數０﹒７，連美國本土工業的生產力和供應不足，

又有什麼能力加大出口，尤其是要滿足中美第一階段貿易協議所要增加之數額？

和（二）惡疫不斷擴散，使世界各地的海、空、陸等物流檢疫更加嚴謹，相關行業從業員確

診及害怕染疫者日甚，港口、倉庫等嚴重樽頸，大量貨物無法如期付運，美國可以開設一條「特

別通道」，把當地貨品如常的源源不絕運到中國嗎？

同樣重要的，是（三）拜登一如特朗普等前任，繼續封鎖對華輸出高尖技術和設備，而這是

可以在很大程度收縮美國對中國的貿易逆差；正正因為劣策絲毫不改，故中國對美的貿易盈餘於

２０２１年仍高達２﹒５６萬億元，相對於２０２０年的２﹒３３萬億元，增加２３００億元或

９﹒８％，怪誰？

惹人注目的是（乙）拜登胡言翌日即１月２０日，美國民主、共和兩黨約１４０多名國會議

員，聯名致信予美國貿易代表戴琪，提出：美國依據「３０１條款」對中國輸美商品加徵關稅，

所生之效乃（Ｉ）對美國製造業、農業、漁業、零售業、能源、技術和服務業等企業造成廣泛影

響，特別是對消化關稅能力的較弱的中小企業打擊尤甚。從紐約上市的公司企業於２０２１年四

季度的業績表現，每多差強人意，為道瓊斯指數於２０２２年１月１３日至２１日六連跌合共跌

２０２４﹒９５點之因。

和（ＩＩ）消費品價格提高，損害美國消費者利益，並可見之於美國國會預算辦公室估計加

徵關稅以來，美國進口商支付超過１１００億美元稅費，其中特朗良執政期涉４００億美元；而

拜登更達７００億美元，使美國家庭開支在２０２０年平均增加１３００美元。



＊美企消費者皆受加關稅重大壓力要徹劣策＊



由是可見，從「混世魔王」特朗普霸道地強加的加徵關稅，到「陰毒王」拜登至今毫無保留

的延續上任對華經貿劣策惡行，受嚴重損害者反而是美國企業、消費者，故不僅美國國會的逾

１４０位議員，連戴琪於１月２０日在世界經濟論壇也表示：「全球的貿易政策制定者，不應試

圖重建疫前的貿易體系，而應該另起爐灶，實現供應鏈多樣化之求」，此語意味對單邊霸權主義

有相當保留。多邊主義，肯定是世界政經的主流！

再看中國，於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，對２０２２年的

工作總基調為

「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」

，作為處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策

略。環球疫情、經濟深困未有稍緩，加上美帝聯合國際惡勢力對華圍堵、攬炒，中國有信心地政

經維穩，實屬難得之舉也。

我估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，應屬相當不錯的表現。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國對美國過去三年進出口貿易資料（億元，人民幣）

２０２１年 ２０２０年 ２０１９年

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進出口４﹒８８萬＋２０﹒２０％ ４﹒５０５萬＋８﹒８０％ ３﹒７３萬－１０﹒７％

出口 ３﹒７２萬＋１９﹒００％ ３﹒４１萬 ＋８﹒４０％ ２﹒８８萬－８﹒７０％

進口 １﹒１６萬＋２４﹒２０％ １﹒０８萬 ＋１０﹒１０％ ０﹒８４萬－１７﹒１０％

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資料來源：中國海關總署



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