《異動股》京東低開５％，阿里巴巴挫４％，美股中概科技股普跌

《經濟通通訊社２４日專訊》中概科技股回軟。京東集團（０９６１８）現價跌５﹒２９％

，報２９０元，該股成交約５３萬股，涉資１﹒５７億元，盤中高見２９０元，最低見２９０元

；阿里（０９９８８）跌４﹒０１％，報１２２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒６４％，報

２８５﹒２元；百度（０９８８８）跌２﹒５％，報１５５﹒７元。

華爾街上周五壞消息頻出，不僅科技股續遭拋售，Ｎｅｔｆｌｉｘ暴跌，比特幣亦跌破

３﹒８萬美元。在市場恐慌情緒下，納指再挫２﹒７２％，深陷修正區。美股中概科技股亦普遍

下跌，阿里巴巴挫５﹒９５％，京東跌４﹒６％，微博及百度都跌逾３％。另外，理想及小鵬分

別跌４﹒３５％及６﹒２８％。

現時，恒生指數報２４６９３，跌２７２點或跌１﹒０９％，主板成交３６﹒００億元。國

企指數報８６８２，跌１０５點或跌１﹒２０％。恒生科技指數報５７４９，跌１２０點或跌

２﹒０６％。

即月期指新報２４６６８，跌２４８點，低水２５點。即月國指期貨報８６７５，跌１０９

點，低水７點。即月科指期貨新報５７５０，跌１１６點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２９０元 跌５﹒２９％

阿里（０９９８８） １２２元 跌４﹒０１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２８５﹒２元 跌７﹒６４％

百度（０９８８８） １５５﹒７元 跌２﹒５％

微博（０９８９８） ２６９﹒８元 跌０﹒８１％

騰訊（００７００） ４７０元 跌１﹒０１％

美團（０３６９０） ２３３﹒２元 跌２﹒０２％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒３３元 跌０﹒８５％

龍湖（００９６０） ４５﹒９元 升１﹒８９％

快手（０１０２４） ８６﹒２元 跌２﹒４３％

小米（０１８１０） １８﹒６８元 跌１﹒２７％

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（ｅｒ）

