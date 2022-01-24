《異動股》華寶急瀉逾七成為跌幅最大股份，主席受內地立案調查

《經濟通通訊社２４日專訊》華寶（００３３６）現價跌７３﹒１４％，報３﹒９元，該股

成交約６２９９萬股，涉資２﹒６３億元。

開市競價市段後，華寶進一步遭拋售，急跌超過七成。非全資附屬公司Ａ股華寶股份

（深：３００７４１）跌停。

華寶國際接獲附屬華寶股份（深：３００７４１）通知，收到耒陽市監察委員會立案通知書

，華寶國際主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查，惟目前未

悉所涉嫌違法事宜的性質之任何詳情，集團的業務經營目前保持正常。朱林瑤目前持華寶國際約

７１％股權。

現時，恒生指數報２４６７２，跌２９３點或跌１﹒１８％，主板成交１０３﹒０４億元。

國企指數報８６６７，跌１２０點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報５７２１，跌１４８點或跌

２﹒５３％。

即月期指新報２４６８４，跌２３２點，高水１２點。即月國指期貨報８６７４，跌１１０

點，高水７點。即月科指期貨新報５７３３，跌１３３點，高水１２點。

上證綜合指數報３５０９，跌１３點或跌０﹒３８％，成交３８９﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１４０１７，跌１２點或跌０﹒０９％，成交５５８﹒４５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華寶（００３３６） ３﹒９０元 跌７３﹒１４％

思摩爾（０６９６９） ３７﹒００元 升１﹒０９％

中煙（０６０５５） １５﹒５２元 無升跌

華寶股份（深：３００７４１） ３５﹒１２人幣 跌２０﹒００％

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（ｈｃ）

