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即市新聞

24/01/2022 09:38

《異動股》華寶急瀉逾七成為跌幅最大股份，主席受內地立案調查

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華寶（００３３６）現價跌７３﹒１４％，報３﹒９元，該股
成交約６２９９萬股，涉資２﹒６３億元。
　　開市競價市段後，華寶進一步遭拋售，急跌超過七成。非全資附屬公司Ａ股華寶股份
（深：３００７４１）跌停。
　　華寶國際接獲附屬華寶股份（深：３００７４１）通知，收到耒陽市監察委員會立案通知書
，華寶國際主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法接受立案調查，惟目前未
悉所涉嫌違法事宜的性質之任何詳情，集團的業務經營目前保持正常。朱林瑤目前持華寶國際約
７１％股權。
　　現時，恒生指數報２４６７２，跌２９３點或跌１﹒１８％，主板成交１０３﹒０４億元。
國企指數報８６６７，跌１２０點或跌１﹒３７％。恒生科技指數報５７２１，跌１４８點或跌
２﹒５３％。
　　即月期指新報２４６８４，跌２３２點，高水１２點。即月國指期貨報８６７４，跌１１０
點，高水７點。即月科指期貨新報５７３３，跌１３３點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３５０９，跌１３點或跌０﹒３８％，成交３８９﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１４０１７，跌１２點或跌０﹒０９％，成交５５８﹒４５億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華寶（００３３６）　　　　　　　　３﹒９０元　跌７３﹒１４％
　　思摩爾（０６９６９）　　　　　　３７﹒００元　　升１﹒０９％
　　中煙（０６０５５）　　　　　　　１５﹒５２元　　　　　無升跌
　　華寶股份（深：３００７４１）　３５﹒１２人幣　跌２０﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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