《外匯達仁－盧楚仁》大戰一觸即發，金融市場何去何從？

《外匯達仁》俄羅斯企圖再度入侵烏克蘭，大戰一觸即發之際，彭博報道說美國在近日將會

宣布，要求駐烏克蘭的外交官和家屬返國，令緊張局勢氣氛進一步升溫。根據各國情報顯示，今

次俄羅斯會全面入侵烏克蘭，推翻現有政權然後扶植傀儡政府，和２０１４年３月的軍事衝突有

所不同。



我認為今次俄羅斯入侵烏克蘭的機會高於５０％，因美國總統拜登一再暗示不會軍事介入，

只會在經濟和政治上制裁俄羅斯，某程度上助長了俄羅斯的膽量。正如當年奧巴馬一樣的姿態，

造就普京才放膽攻佔克里米亞和攻打烏克蘭東部邊境。



俄羅斯警告，如果西方國家不認真對待俄羅斯提出的安全條件，將採取突襲式的軍事戰略行

動。但如果美國和北約滿足俄羅斯的要求，即永遠不讓前蘇聯的附庸國成為北約的新成員，這樣

便會化解危機。



若不幸發生大戰，到底金融市場會如何發展？最近美股有所調整，我認為正正就是反映了這

個緊張局勢的惡化，投資者擔心戰爭爆發，所以提早沽貨離場，但如果戰爭一旦爆發而美國維持

不出兵的立場，那麼對美股應該有利，這和２０１４年的行情十分相似。



在匯市方面，相信俄羅斯盧布和歐元會雙雙受到打擊，尤其是俄羅斯盧布很大機會因為經濟

制裁而出現暴跌。因戰場在歐洲爆發，歐元無可避免受到拖累。在２０１４年俄羅斯攻打烏克蘭

的戰役當中，因歐元急跌導致美元出現超強勢，故令當時金價和油價均先升後急跌。



但估計今次或有所不同，主要原因是現今通脹高企，金價不容易因為美元強而下跌。而沙地

阿拉伯如今成為操控油價的老大哥，並且和俄羅斯成為油市的親密戰友，油價只要稍為下跌便會

推出減產的殺手鐧，令目前供不應求的情況加劇。總的來說，我認為若俄烏大戰不幸爆發的話，

歐元被造淡的機會是最高的。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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