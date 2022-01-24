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即市新聞

24/01/2022 12:26

《外匯達仁－盧楚仁》大戰一觸即發，金融市場何去何從？

　　《外匯達仁》俄羅斯企圖再度入侵烏克蘭，大戰一觸即發之際，彭博報道說美國在近日將會
宣布，要求駐烏克蘭的外交官和家屬返國，令緊張局勢氣氛進一步升溫。根據各國情報顯示，今
次俄羅斯會全面入侵烏克蘭，推翻現有政權然後扶植傀儡政府，和２０１４年３月的軍事衝突有
所不同。
　
　　我認為今次俄羅斯入侵烏克蘭的機會高於５０％，因美國總統拜登一再暗示不會軍事介入，
只會在經濟和政治上制裁俄羅斯，某程度上助長了俄羅斯的膽量。正如當年奧巴馬一樣的姿態，
造就普京才放膽攻佔克里米亞和攻打烏克蘭東部邊境。
　
　　俄羅斯警告，如果西方國家不認真對待俄羅斯提出的安全條件，將採取突襲式的軍事戰略行
動。但如果美國和北約滿足俄羅斯的要求，即永遠不讓前蘇聯的附庸國成為北約的新成員，這樣
便會化解危機。
　
　　若不幸發生大戰，到底金融市場會如何發展？最近美股有所調整，我認為正正就是反映了這
個緊張局勢的惡化，投資者擔心戰爭爆發，所以提早沽貨離場，但如果戰爭一旦爆發而美國維持
不出兵的立場，那麼對美股應該有利，這和２０１４年的行情十分相似。
　
　　在匯市方面，相信俄羅斯盧布和歐元會雙雙受到打擊，尤其是俄羅斯盧布很大機會因為經濟
制裁而出現暴跌。因戰場在歐洲爆發，歐元無可避免受到拖累。在２０１４年俄羅斯攻打烏克蘭
的戰役當中，因歐元急跌導致美元出現超強勢，故令當時金價和油價均先升後急跌。
　
　　但估計今次或有所不同，主要原因是現今通脹高企，金價不容易因為美元強而下跌。而沙地
阿拉伯如今成為操控油價的老大哥，並且和俄羅斯成為油市的親密戰友，油價只要稍為下跌便會
推出減產的殺手鐧，令目前供不應求的情況加劇。總的來說，我認為若俄烏大戰不幸爆發的話，
歐元被造淡的機會是最高的。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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