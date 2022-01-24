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24/01/2022 16:50

【新冠肺炎】北京新增９例本土確診，全鏈條排查冷鏈貨物

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介
紹，１月２３日１６時至１月２４日１６時，北京市新增９例本土新冠病毒感染者，其中確診病
例７例，無症狀感染者２例。
　　北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京疫情防控形勢依然嚴峻複雜，全市上下各相
關部門積極行動、迅速防控，總體可控。但傳播隱患晚一天排除，就多一份防疫風險，首都防控
工作容不得半點遲疑、半分鬆懈、半步差池。徐和建表示，要堅定不移全鏈條排查冷鏈貨物。要
查清涉疫貨物流向並及時封存，追溯到商超、農貿市場等冷鏈末端。對冷鏈行業從業人員及共同
居住者全面排查，確保不漏一人，完善冷鏈食品管理辦法，對違法違規經營行為依法嚴懲。
　　北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂表示，對在藥店購買「四類藥品」人員實施
健康寶彈窗提示。李昂表示，自２０２２年１月２３日起，既往１４日內及今後購買退熱、止咳
、抗感染、治療咽乾咽痛四類藥品的人員，均需在７２小時內進行一次核酸檢測。北京健康寶將
通過核酸檢測數據庫進行比對，未能按時進行檢測的，將進行彈窗提示，可能會影響出行和日常
生活。

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