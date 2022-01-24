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即市新聞

24/01/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》新博彩法去陰霾，賭企復甦靠通關

　　《娥姐錦囊》澳門政府早前公布修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》草案，建議發出最多
６個賭牌，年期不多於１０年，另外可延長最多３年，之前諮詢要求由政府派代表進駐賭企董事
會以及派息須先獲政府批准等具爭議性建議，則一律消失，為澳門博彩企業消除不明朗因素，不
過濠賭股要轉勢，還有待疫情消退令業務復甦。
　　澳門政府未有派員加入賭企董事會，令企業舒了一口氣，或許當局考慮到國際形象，亦不想
作出太多干預，不過明文禁止轉批給（俗稱「副牌」），可能對某些賭企有較大的影響，但相信
企業仍作出調整適應，儘管帶來損失，但不至致命。至於賭牌續期縮短至１０年延長最多３年，
雖非最理想，但仍可接受，而且不少賭企已完成項目建設，影響相對較少。
　　新博彩法下，當局將不再對承批公司批出土地發展，令新競爭者要獲得土地及爭取賭牌的意
義大減，但現時６家賭企已有足夠競爭，相信澳門政府亦想避免市場出現惡性競爭，只想把餅做
大，確保區民就業及相關稅收，支持經濟，待下一輪續牌，市場有需時，可以再調整政策。
　　往後賭企生意能否復常，主要取決於疫情和通關進展等，暫時疫情依然反覆，但我偏向樂觀
，接種疫苗人士及輕症個案愈來愈多，尤其歐美國家開始採用群體免疫政策，只要醫療系統無因
此被拖垮，下半年疫情有望緩和，甚至演變成類似流感的疾病，若有方法與病毒共存，研發中的
特效藥又有突破，病徵便可減弱。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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