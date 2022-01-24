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即市新聞

24/01/2022 15:50

《美元走勢－羅明立》市場關注本周聯儲局議息，美元低位仍可吸納

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒７３　１１３﹒９７　１１３﹒７１
　　歐元╱美元　１﹒１３２２　１﹒１３４１　１﹒１３１５
　　英鎊╱美元　１﹒３５３５　１﹒３５６５　１﹒３５３３
　　美元╱瑞郎　０﹒９１３５　０﹒９１４３　０﹒９１２５
　　美元╱港元　７﹒７８６３　７﹒７８８３　７﹒７８４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》上周五（２１日）英國及加拿大分別公布了最新的零售銷售數據，結果都差過
市場預期。美國１０年期國債孳息率繼續調整至１﹒７３％，美股則持續下跌，三大指數中，除
標普外，道指及納指一年多以來再跌穿２５０天平均線，聯儲局的收水行動對股市影響值得關注
。美匯在９５﹒５０支持位附近再次反彈，但升幅不大，市場關注本周聯儲局議息結果會否有更
清晰的收水說法。低位仍可吸納美元，但要盡快重上５０天線的９６水平。
　　加拿大央行周三（２６日）亦會公布議息結果，市場對今次加息預期有所升溫，即使不加息
，也可能發表鷹派聲明，而最遲也會在３月行動。近期油價升勢受阻，但仍然在高位整固，美元
兌加元在１﹒２４附近有支持，而１﹒２６２０及１﹒２７００分別是１０天及２０天線所在，
應是上方的阻力。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４５　１﹒１２６０　１﹒１３８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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