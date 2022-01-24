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24/01/2022 13:00

【內房困局】傳世茂（８１３）向中海外洽售廣州亞運城股權

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《財聯社》引述知情人士表示，世茂集團（００８１３）正
與中國海外（００６８８）洽談出售其持有的廣州亞運城項目股權。
　　廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，此前由碧桂園（０２００７）、世茂、雅居樂
（０３３８３）、中海地產分別持有２６﹒６７％、２６﹒６７％、２６﹒６６％及２０％股權

　　雅居樂今早發出通告，向中海外出售廣州亞運城２６﹒６６％股權，交易作價為１８﹒４４
億元人民幣。（ｂｉ）

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