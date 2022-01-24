《經濟通通訊社２４日專訊》據《財聯社》引述知情人士表示，世茂集團（００８１３）正
與中國海外（００６８８）洽談出售其持有的廣州亞運城項目股權。
廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，此前由碧桂園（０２００７）、世茂、雅居樂
（０３３８３）、中海地產分別持有２６﹒６７％、２６﹒６７％、２６﹒６６％及２０％股權
。
雅居樂今早發出通告，向中海外出售廣州亞運城２６﹒６６％股權，交易作價為１８﹒４４
億元人民幣。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
24/01/2022 13:00
【內房困局】傳世茂（８１３）向中海外洽售廣州亞運城股權
《經濟通通訊社２４日專訊》據《財聯社》引述知情人士表示，世茂集團（００８１３）正
與中國海外（００６８８）洽談出售其持有的廣州亞運城項目股權。
廣州亞運城項目位於廣州市番禺區，此前由碧桂園（０２００７）、世茂、雅居樂
（０３３８３）、中海地產分別持有２６﹒６７％、２６﹒６７％、２６﹒６６％及２０％股權
。
雅居樂今早發出通告，向中海外出售廣州亞運城２６﹒６６％股權，交易作價為１８﹒４４
億元人民幣。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS24/01/2022
【FOCUS】唐寧街易主三部曲
|大行報告24/01/2022
【大行炒D乜】大和降ATM目標 匯證看好長汽
|開市Good Morning24/01/2022
溫傑：恒大重組充斥不明朗因素 內房、物管股未宜沾手
|財經熱話24/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣於假期急瀉後反彈，比特幣企近三萬六
|財經熱話24/01/2022
【陶觀天下】中國央行突行寬鬆 美國聯儲加速緊縮
|中國故事21/01/2022
《神州經脈》美方再制裁中國軍企 全周放水六千五億 滬指三連跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰