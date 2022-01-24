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24/01/2022 16:04

【內房困局】惠譽將富力地產及其子公司評級上調至「ＣＣ」

　　《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構惠譽將富力地產（０２７７７）及其子公司富力地產
（香港）的長期外幣發行人違約評級從「限制性違約」上調至「ＣＣ」，這是因為在交換要約完
成後對公司的情況進行了重新評估。
　　惠譽表示，上調評級反映該公司在將債券還款期延長六個月的交換要約完成後，其資本
結構改善。不過，該公司繼續面臨流動性挑戰，因為有大量短期債務將於２０２２年到期，而融
資渠道可能仍然有限。（ｂｉ）

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