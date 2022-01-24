【預算前瞻】陳茂波：本財年財政狀況遠比預期理想

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波發表網誌稱，為應對兩年的經濟下行，預算

案提出了大規模的逆周期措施，導致出現較大的財政赤字和令財政儲備減少，雖然情況令部份人

感到憂慮，但其實香港經濟一直擁有高度的韌力和靈活性，就以去年的情況為例，只要疫情持續

穩定受控，內地和外圍經濟環境正面，大家齊心合力一起打拼，香港的經濟活動得以比較有力的

恢復，對政府的財政收入提供了支持，令即將完結的的財政年度的財政狀況遠比預期理想。



＊有必要推出逆周期措施＊



他指，面對世紀疫情，本港有必要推出逆周期措施以穩住經濟、穩住信心，而國基會的報告

亦認同這點，並指出港府果斷而迅速的財政政策和措施，有效減輕了經濟所受的衝擊，並支撐了

經濟的逐步復蘇。



＊諮詢意見認同預算案要平衡＊



他表示，在數十場的財政預算案諮詢會中，收到很多不同的意見，市民都認同即將發表的預

算案要小心做好平衡，在兼顧支援疫情影響的同時，也必須著力推動發展經濟、改善民生；在維

護金融穩定和促進發展的時候，也要促進經濟發展的包容性及可持續性，以至兼顧複雜多變的內

外形勢。在完善選舉制度後，「愛國者治港」原則得以落實的新時段，杳港有更好的條件，全力

推動經濟發展，並全力提速處理多年積累下來的矛盾。（ｃｌ）

