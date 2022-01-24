【夜期時段】即月期指報２４５５７點，跌１０４點，低水９９點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４６４５點，跌１６點，低水
１１點，最新報２４５５７點，跌１０４點，低水９９點，合約成交８０２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６６０點，跌７點，高水２點，最新報８６２０點，跌
４７點，低水３８點，合約成交１５４３張。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事24/01/2022
《神州經脈》中美暫停更多往來航班 滬指勉強收升成交逾三個月低
|財經熱話24/01/2022
中移擬斥最多50億人幣增持A股 股價逆市造好創5個月高
|專訪24/01/2022
【專訪】陶冬：大流行或到隧道盡頭，油價有續上行壓力(有片)
|財經熱話24/01/2022
科技股遭拋售納指跌跌不休 港中概股跟跌全線下挫
|財經熱話24/01/2022
【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！
|大行報告24/01/2022
大和點評ATMXJ 一表盡覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰