【夜期時段】即月期指報２４５５７點，跌１０４點，低水９９點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４６４５點，跌１６點，低水

１１點，最新報２４５５７點，跌１０４點，低水９９點，合約成交８０２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６６０點，跌７點，高水２點，最新報８６２０點，跌

４７點，低水３８點，合約成交１５４３張。

