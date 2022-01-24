《本港樓市》團結香港基金倡拆牆鬆綁加快建屋，縮短公屋輪候時間

《經濟通通訊社２４日專訊》團結香港基金發表新一份土地房屋政策研究報告，督促特區政

府必須把握時機拆解土地房屋供應障礙，解決發展審批流程繁瑣、公務員效率低下和缺乏社會共

識三大痛點。報告提出「提速」、「提效」、「提量」三大策略，涵蓋２３項詳細建議，目標是

在短期內填補加快房屋供應，縮短公屋輪候時間。



＊若提前落成１２萬個單位，公屋輪候時間或縮減＊



團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山指，自２０１３年《長遠房屋策略》

首次提出以來，每年的落成量皆未能達標，已拖欠１２萬個公私營房屋單位。政府有需要在目前

預測的１８萬伙供應之上，加碼１２萬伙，在五年內合共供應３０萬個公私營房屋單位，即年均

６萬伙，以填補供應缺口。

他呼籲政府訂立積極進取的目標，透過拆牆鬆綁、精簡程序，把當中１２萬個單位提前到

２０２５年或之前落成。假設政府能夠達標，估計公屋一般申請者平均輪候時間有機會由目前的

５﹒９年大幅回落至３﹒７年。



＊倡簡化公眾諮詢，同步展開設計、收地及土地平整工作＊



團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，大型發展項目如填海及新發展區方面，在前期

規劃階段，建議政府應整合不同條例的持份者諮詢，並縮減環境影響評估的調查及報告製作時間

。在土地收回及清理階段，政府應推出合適的機制以善用私人市場的力量加快整理業權，並根據

棕地營運者、農戶及寮屋戶等不同佔用人的特定需求，作出相應安排，以加快土地清理。

另外，葉文祺建議，政府應該同步展開各期數的詳細設計、收地及土地平整工作，亦建議政

府於第一期工程期間，為餘下期數的私人土地啟動換地程序，使有條件的私人土地可以提早發展

。另外，特別針對填海項目，建議政府改變以往先制訂上蓋發展的「分區計劃大綱圖」才開展填

海工程的做法，同步進行填海工程及上蓋發展的城市規劃程序，以加快發展。

對於基金會建議簡化公眾諮詢過程，葉文祺指出，目前政府如要發展大型新發展區，前期階

段需要經過３輪公眾諮詢，亦會就不同的相關條例再作諮詢，因此基金會建議政府應一次過作出

徹底而廣泛的諮詢，令過程得以簡化發整合。

他又認為，拆牆鬆綁只是減省重複的程序、並整合不同程序，因此該些發展房屋所需要的程

序仍然需要繼續執行，相信監管力度不會因而減少。（ｓｌ）

