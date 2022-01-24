【新冠肺炎】黃大仙區污水檢測檢出變種病毒，懷疑當區有隱性傳播

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

表示，一名７５歲男士居住於黃大仙豪苑１座，帶Ｌ４５２Ｒ疑似Ｄｅｌｔａ變種病毒，另有一

宗確診個案及一宗初步確診，３人均居於Ｅ單位，其中一人疑有飼養倉鼠，當局會到上址進行實

地調查。

她表示，黃大仙區污水檢測檢出Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，當局懷疑當區有隱

性傳播，已設有檢測站供市民檢測。（ｓｌ）

