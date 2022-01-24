【新冠肺炎】張竹君：會否擴大葵涌邨圍封強檢行動需視乎檢測結果

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎於葵涌邨蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張

竹君指，圍封強制檢測行動是否需要擴大，要視乎檢測有否發現新個案。她表示，明白行動會帶

來不便，希望市民忍耐，僱主亦應諒解，不希望患者在工作地方引起爆發，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播

力高，目前地盤、醫院和商鋪均有傳播，當中，地盤的爆發較為嚴重。（ｓｌ）

