  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2022 17:22

【新冠肺炎】張竹君：會否擴大葵涌邨圍封強檢行動需視乎檢測結果

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎於葵涌邨蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張
竹君指，圍封強制檢測行動是否需要擴大，要視乎檢測有否發現新個案。她表示，明白行動會帶
來不便，希望市民忍耐，僱主亦應諒解，不希望患者在工作地方引起爆發，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播
力高，目前地盤、醫院和商鋪均有傳播，當中，地盤的爆發較為嚴重。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/01/2022
《神州經脈》中美暫停更多往來航班　滬指勉強收升成交逾三個月低
財經熱話24/01/2022
中移擬斥最多50億人幣增持A股　股價逆市造好創5個月高
專訪24/01/2022
【專訪】陶冬：大流行或到隧道盡頭，油價有續上行壓力(有片)
財經熱話24/01/2022
科技股遭拋售納指跌跌不休　港中概股跟跌全線下挫
財經熱話24/01/2022
【捨或留？】恒大傳獲國家助重組債務飆12%！把握最後逃生門！
大行報告24/01/2022
大和點評ATMXJ　一表盡覽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金