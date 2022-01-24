【企業盈警】深圳控股（００６０４）料去年盈轉虧，蝕３０億元

《經濟通通訊社２４日專訊》深圳控股（００６０４）公布，截至２０２１年１２月３１日

止年度，預期集團２０２１年財政年度將錄得權益股東應佔綜合淨虧損約３０億元，比對公司截

至２０２０年１２月３１日止年度錄得權益股東應佔綜合淨溢利約３７﹒２３億元。

期內盈轉虧，主要由於集團所持有恒大地產股權於２０２１年１２月３１日的公允價值大幅

減少所致。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

