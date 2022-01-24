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24/01/2022 10:14

【新冠肺炎】保監局下月中起實施「疫苗氣泡」安排

　　《經濟通通訊社２４日專訊》保險業監管局宣布，由２０２２年２月中起實施「疫苗氣泡」
安排，規定進入辦事處的員工須出示已接種新冠疫苗的有效記錄，而因健康狀況未能接種疫苗的
員工則可獲豁免。當局會一直檢視其防疫措施，以保障員工和公眾的健康及安全。
　　保監局發言人表示，「疫苗氣泡」安排將有助加強防禦疫情，認為在此刻變種病毒威脅不斷
升級的情況下，此舉尤其重要。（ａｃ）
　

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