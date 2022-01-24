【企業盈喜】中國建築興業（８３０）料去年純利增長不少於４５％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國建築興業（００８３０）發盈喜，預計集團２０２１財政
年度的股東應佔溢利將會較截至２０２０年的股東應佔溢利１﹒９４億元增加不少於４５％。溢
利增加主要是由於相比２０２０財政年度，幕牆工程進度加快及工程量增加，以致期內幕牆工程
業務所產生的營業額及毛利顯著增加。（ａｃ）
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