【企業盈喜】中國建築興業（８３０）料去年純利增長不少於４５％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國建築興業（００８３０）發盈喜，預計集團２０２１財政

年度的股東應佔溢利將會較截至２０２０年的股東應佔溢利１﹒９４億元增加不少於４５％。溢

利增加主要是由於相比２０２０財政年度，幕牆工程進度加快及工程量增加，以致期內幕牆工程

業務所產生的營業額及毛利顯著增加。（ａｃ）

