《小傳日記》華寶單日大跌六成六，原來事關打貪大局？

《小傳日記》上個禮拜魚缸升完好一輪之後，今日又見回吐，猶幸條百天線都仲守得住，短

線希望撐得住啦，不過有「孖屐」人士就睇淡啲，分分鐘會嘔返曬上個禮拜嘅升幅咁話。

今日就有隻「一棍到尾」嘅華寶（００３３６），全日高低位喺開市後５分鐘內做曬，跌超

過七成，之後試過回升，仲觸發過兩次冷靜期。公司求生欲都好強，午市收市仲公布利好消息，

話已經進一步收到廣東中煙公司提供香精採購訂單，但係都回天乏力，全日收報４﹒８６元，跌

６６﹒５３％。

事緣就係今日公司自己公告話，持股超過七成嘅公司主席朱林瑤被神州官方立案調查，而公

告就無講係因乜事被人拉。不過網上就傳聞話係同上年８月湖南中煙公司爆出嘅貪腐案有關，當

時就係湖南中煙嘅黨組成員兼副總經理劉建福涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。據講湖南省衡陽市

耒陽市監察委員會，由舊年開始已經查緊好多煙草類公司嘅反腐案。

事實上，華寶國際旗下深圳上市嘅華寶股份（深：３００７４１），煙用香精業務好大，當

中包括雲南中煙、湖南中煙、浙江中煙等多個省級中煙公司。而除咗今次受查嘅湖南中煙，

２０１９年雲南中煙都試過有５名高層涉嫌受賄受查。

可以見到煙草業當中都係煙霧瀰漫，當中都有千絲萬縷嘅關係。喺朱林瑤受查消息之後，雲

南省紀委監委公布消息，雲南中煙工業有限責任公司黨組副書記、總經理周濤涉嫌嚴重違紀違法

，主動投案。睇嚟上面煙草業嘅反貪風仲有排吹，煙草股都係戒一戒好啲，請請！





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