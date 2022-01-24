《保險睿見－謝佩蘭》超越傳統保險理念，全方位照顧健康旅程

《保險睿見》踏入２０２２年，不少人的共同願望，相信非身體健康莫屬。這兩年大眾對健

康和保健意識都大幅提高，日益關注個人的全面保障，亦期望保險公司能超越傳統保險，透過不

同層面，更主動和更全面去提升客戶的體驗。

過往提到保險這兩個字，大眾第一時間聯想到的，就是遇事申請理賠，但這其實已是過時的

傳統觀念。面對迅速多變的環境，加上現今客戶對保險的期望不再只著眼於賠償，保險公司應以

前瞻視野跳出框框，策略性地從新定義保險的角色，從健康管理 （Ｌｉｖｅ Ｗｅｌｌ）、健

康保障（Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｗｅｌｌ） 和重拾健康 （Ｇｅｔ Ｗｅｌｌ） 三方面，主動為

客戶提供３６０度的增值服務，令他們獲得傳統保險以外，一系列創新的健康及醫療服務，成為

客戶的「健康夥伴」。

最近，有保險公司為向大眾更有效傳達這種嶄新的保險理念，特別製作了全新廣告系列，由

三位當今炙手可熱的歌手及演員張敬軒、鄭欣宜和劉俊謙，以個人真實的經歷，演繹「超越」的

精神，立體化去展現保險如何幫助大家實踐健康生活這個重要信息。

除了廣告，還同時推出了一個全面的保障計劃，每日保費低至９港元＊，針對不同客戶的需

要，為他們建立預防、預測、診斷、治療及康復的保障，並涵蓋一系列廣泛貼心的健康及醫療增

值服務等，切實回應「超越保險」這個理念，在客戶的整個健康旅程中，發揮全力護航的精神。

由此可見，領導市場的保險公司已跳出「保險只做理賠」的概念，讓大眾能為自己規劃適合

的全方位保障，一起活出健康。

在此順祝大家新一年身體健康，充滿力量，在人生各方面繼續挑戰個人的界限，成功「超越

」自己。《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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