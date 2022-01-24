《每周華語－黃溢華》潛在通脹壓力與新興科技企業

《每周華語》近周美股自高位回落，美國政府債巿「Ｙｉｅｌｄｓ」上升，不幸供應鏈極為

不穩定，今年上半年不易改善，衍生預期通脹上升，有分析甚而認為美儲局更快及更大力度加息

云云。技術上，２０２１年美股升勢驚人，因而今年無「１月效應」，股價回下，不足為奇。美

國企業大都有強勁的「反彈力」，美儲局「不」加息機會存在，因而巿場「Ｙｉｅｌｄｓ」的升

勢，亦見太急了。



踏入２０２２年，地緣壓力上升而供應鏈依然不穩未見中短期可改善。油價方面，自一年多

前低位回升，亦不利潛在通脹及時回順。上周見科技股及不少傳統股高位有回吐壓力。全球疫情

，由北半球到南半球，１月╱２月仍見在高水平徘徊。不錯，有國家疫情看似見頂回落之中，但

大方向、大形勢，全球疫情，那怕只有「Ｏｍｉｃｒｏｎ」及「Ｄｅｌｔａ」等等，由於病毒不

斷「突變」，相信上半年仍見未可真正樂觀。不少供應鏈未及改善，甚而傾向惡化，因而衍生的

通脹仍可能上揚。另方面，油價╱天然氣仍高企，不幸中歐╱東歐╱中亞有地緣不穩，自然傾向

推升能源╱天然氣價格。



上周美巿「Ｙｉｅｌｄｓ」上升，如果上升再加速，自然對科技股╱傳統股有更大的回吐壓

力。ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ股價１５０╱１７０美元內徘徊，上周又回下至１５０美元水平。事實

上，高盛亦跌回３５０美元主要支持。不久前，以３７５╱４２５美元區失守，３５０美元又是

另一支持位。加息不一定不利金融股。Ｗｅｌｌｓ Ｆｏｒｇｏ卻破位上升，走勢見上升突破。

巿場「Ｙｉｅｌｄｓ」可能上升更急，而油價有機會升至９０╱１００美元之內，若油價再上升

急，自然不利全球股巿。



Ｔｅｓｌａ１０００╱１２００美元徘徊甚久，能否有新的科技突破？電池科技仍是「主軸

」、「焦點」所在。主要支持位以９００美元為支持。Ｔｅｓｌａ２０２１年價位一鼓作氣，由

６００╱７００美元上升差不多１倍，電動車乃未來１０年╱２０年政策焦點。電動車存在已久

，今天的電動車大量採用晶片及軟件，而很久以前的電動車，電池自然不是今天那麼有效率，充

電亦不那麼有效。事實上，如果電池有終極真正的科技突破，電動車的前景，自然更美好。

Ｔｅｓｌａ股價大升，不代表電動車行業已真的穩定及找到方向。電動車有別傳統車，而百多年

以來，傳統車也有很多代的革命性變化，行業改革。



微軟的「ＯＳ」成為９０多％全球電腦所採用，因而「ＯＳ」不斷提升，微軟收入日多，幾

十年大賣。今天Ｔｅｓｌａ可以嗎？！思科的「Ｓｅｒｖｅｒ」也不可以長賣長賺，對手多多。

微軟「ＯＳ」或許是極少有的長賺例子了。「ＯＳ」成為主打「Ｃａｓｈ Ｃｏｗ」，自

１９７０年代至今的半世紀，由「Ｄｏｓ」到不同版本的「Ｗｉｎｄｏｗｓ」，已成為行業專用

，要「不用」已非一件易事。那麼Ｔｅｓｌａ電動車有否「ＯＳ」？！如果Ｔｅｓｌａ有一套自

家電動車「ＯＳ」，加上自家╱獨家電池科技，那麼Ｔｅｓｌａ有可能是另一家的「微軟」了。

當然，說易行難。１９７０╱１９９０年代的２０年，乃私人電腦的「黃金期」，任由發揮，爭

雄至今，仍存在行業之內者不及１０間。當然，微軟的「ＯＳ」仍是一枝獨秀，大賣至今。上周

微軟出資差不多７００億美元收購遊戲機企業，日本「Ｓｏｎｙ」因而面對更大競爭壓力。出手

５０００多億港元，一間企業的現金持有水平真的十分之驚人了。Ｔｅｓｌａ形勢大好，但要成

為電動車行業的「微軟」，仍須痛下苦工了。



納指１６０００回下至１４０００之下，「Ｙｉｅｌｄｓ」有可能再急升，美國股巿短期壓

力日大可理解。



Ｎｅｔｆｌｉｘ股價因為訂閱者人數不及預期而大幅跌至５００美元！大升一年多，回吐亦

甚為「嚇人」！串流平台已成為「新星」即使「無」疫情，中長期看，串流平台仍可與電影院爭

雄。因而Ｎｅｔｆｌｉｘ只要有好戲，相信Ｎｅｔｆｌｉｘ有條件╱實力及時回穩。科技股近周

回吐真的甚急，此亦是考驗企業的重要時刻。Ａｐｐｌｅ亦不是一帆風順！今天的３００００億

美元巿值得來不易也！

《資深市場人士 黃溢華》



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