《地產人眼－盧展豪》何謂最好的置業時機？

《地產人眼》香港爆發第５波疫情，港府隨即收緊社交距離措施，正所謂牽一髮動全身，此

舉既影響食肆及零售業生意，亦導致屋苑睇樓量下降。有一天與朋友閒談，被問及此時是否「尋

寶」的好時機，以及工商舖的睇盤及交投有否受挫。筆者相信，疫情終有竭止之日，物業乃是長

遠投資，永遠都有需求，若碰上好時期，不妨考慮入市。



生於香港，必定對富豪李嘉誠發跡史略所聞，他以塑膠花生意起家，賺下第一桶金後，便開

始投資地產業。１９６５年香港發生嚴重的銀行信用危機，他見市場恐慌性拋售房產，於是「人

棄我取」地大量購入土地和房屋，三年後風暴平息，經濟復甦帶動房產價格急漲，奠下其地產王

國的根基。



上述故事告訴大家，投資需眼光和膽量之餘，世上亦沒有「最好的時機」，無人可斷言後市

發展，大家也在同一賭局落注，每個決定應當下得甘心情願。舉例說，雖然面對疫情蔓延、美國

加息等不明朗因素，倘若筆者尚未置業，卻有能力負擔，因個人住屋需求，加上看準房屋仍然需

求不斷，價位不可能大跌下，當遇到價位合理，又能力所及的心水物業，則會選擇購買，趁中港

通關樓價再升前「上車」。若果總擔心樓價未算低而不敢入市，便可能錯過機遇。



至於工商舖市場，買家主要購作投資增值，需要更長遠、更專業的眼光，且投放的金額更大

。據筆者所見，因工商舖後市尚算平穩，相信投資者對前景仍具信心，所以絕少割價拋售，供大

家「尋寶」的減價盤亦不多，市場的詢問度未有減少。雖然仍未有「小通關」的落實日期，但待

第５波疫情緩和，通關只是遲早的事，當「北水」重臨本地工商舖市場，預計今年工商舖成交量

將可達至８０００宗水平，按年增加１５％－２０％。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展

豪》



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