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即市新聞

24/01/2022 09:29

《樓市點評－汪敦敬》房屋政策冷落最失落社群

　　《樓市點評》筆者認為，最需要政府置業資助的板塊是收入介乎兩萬元至四萬元的家庭，這
些市民基本上是沒有條件申請公屋的，而能力上亦大多數買不到私人住宅的，社會欠了他們一份
公道。

　　政府近年不斷加大居屋抽籤的入息上限的範圍（白表二人或以上家庭申請者的入息限額由
２０１４年的四萬六千元增加至現在的六萬六千元）。政府可能有其道理，因為更多人抽籤或許
是可以滿足到一些群眾的情緒，但在分配資源的角度上去看，這是不理想的，最需要的一群正是
為了滿足「更多人可參與抽籤」而成為了犧牲品，而劏房是因為這種情況下在近年大量增加。對
！他們正是房屋政策日益冷落的社群。

　　特首林鄭月娥在較早前曾提出可能會考慮為資助房屋引入「漸進式按揭」，只需以樓價一半
的基礎去支付首期及供款。這個做法是去年１２月新世界發表「新世界資助房屋」項目時率先提
出的，是一個好的做法，但是好的做法必須要好好運用才得到好的效果，如有足夠供應這個做法
可令更多人受惠，但在供應量沒有大大增加之下，所謂受惠的可能只是多了人可以抽籤。當然，
有一個好處就是令到中籤者有更大條件買得更大的單位，但也會吸引更多人去抽居屋，這副作用
就是令真正需要的人的機會會進一步被稀釋並變得渺茫。

　　劏房不是一個理想的居所，因為劏房是充滿了僭建及消防問題，亦因此一直沒有完整的法定
流程，包括地產代理條例在過去也難以保障劏房住戶，這是屬於半地下的項目，直至近年因超過
２０萬人住劏房的數目，這個規模可以說是不可以不理會了，於是最近政府就宣佈劏房租務管制
條例將於本月２２日生效，劏房租務管制條例最大的好處就是製造了規管的開始，但短期內這只
是個新的遊戲規則，對租客是否有利在乎是否懂得去適應遊戲規則，因為沒有規限「起始租金」
和只能規限四年的租住權保障，因此抑制加租的效果很有限，但是劏房流程「地面化」之後將來
可以逐漸規管得更加多。

　　顯然要為劏房治標，時間都不容許我們太急，我們更加要努力治本，讓更加多中籤機會給收
入處於兩萬元至四萬元水平的家庭人士，因這些人士當中有不少是住劏房的，我們應去化解這失
落社群的需要。

　　既然現有房屋政策冷落最需要社群，筆者預算未來幾年劏房數目仍然會繼續大幅增加，造地
及增加樓宇供應救急如救火！

　　寄語政治的既得利益者在享受政治紅利的同時，想一想困苦的市民，落地聚焦幫助最需要者
！《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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