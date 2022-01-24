《樓市點評－汪敦敬》房屋政策冷落最失落社群

《樓市點評》筆者認為，最需要政府置業資助的板塊是收入介乎兩萬元至四萬元的家庭，這

些市民基本上是沒有條件申請公屋的，而能力上亦大多數買不到私人住宅的，社會欠了他們一份

公道。



政府近年不斷加大居屋抽籤的入息上限的範圍（白表二人或以上家庭申請者的入息限額由

２０１４年的四萬六千元增加至現在的六萬六千元）。政府可能有其道理，因為更多人抽籤或許

是可以滿足到一些群眾的情緒，但在分配資源的角度上去看，這是不理想的，最需要的一群正是

為了滿足「更多人可參與抽籤」而成為了犧牲品，而劏房是因為這種情況下在近年大量增加。對

！他們正是房屋政策日益冷落的社群。



特首林鄭月娥在較早前曾提出可能會考慮為資助房屋引入「漸進式按揭」，只需以樓價一半

的基礎去支付首期及供款。這個做法是去年１２月新世界發表「新世界資助房屋」項目時率先提

出的，是一個好的做法，但是好的做法必須要好好運用才得到好的效果，如有足夠供應這個做法

可令更多人受惠，但在供應量沒有大大增加之下，所謂受惠的可能只是多了人可以抽籤。當然，

有一個好處就是令到中籤者有更大條件買得更大的單位，但也會吸引更多人去抽居屋，這副作用

就是令真正需要的人的機會會進一步被稀釋並變得渺茫。



劏房不是一個理想的居所，因為劏房是充滿了僭建及消防問題，亦因此一直沒有完整的法定

流程，包括地產代理條例在過去也難以保障劏房住戶，這是屬於半地下的項目，直至近年因超過

２０萬人住劏房的數目，這個規模可以說是不可以不理會了，於是最近政府就宣佈劏房租務管制

條例將於本月２２日生效，劏房租務管制條例最大的好處就是製造了規管的開始，但短期內這只

是個新的遊戲規則，對租客是否有利在乎是否懂得去適應遊戲規則，因為沒有規限「起始租金」

和只能規限四年的租住權保障，因此抑制加租的效果很有限，但是劏房流程「地面化」之後將來

可以逐漸規管得更加多。



顯然要為劏房治標，時間都不容許我們太急，我們更加要努力治本，讓更加多中籤機會給收

入處於兩萬元至四萬元水平的家庭人士，因這些人士當中有不少是住劏房的，我們應去化解這失

落社群的需要。



既然現有房屋政策冷落最需要社群，筆者預算未來幾年劏房數目仍然會繼續大幅增加，造地

及增加樓宇供應救急如救火！



寄語政治的既得利益者在享受政治紅利的同時，想一想困苦的市民，落地聚焦幫助最需要者

！《祥益地產總裁 汪敦敬》



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