《容我世說－張翠容》危險時刻：黑海上的黑天鵝？

《容我世說》大家還記得，去年１１月美國與北約盟國在被俄羅斯視為家門最後防線的黑海

，舉行計劃之外的軍事演習嗎？普京立刻跳出來表示，北約多番於該水域進行刺探舉動，這是對

俄國的最大挑釁。自此，俄國和北約特別是美國之間的緊張關係不斷升級，到了最近雙方活像要

到了攤牌的地步，就在俄國要求美國白底黑字承諾不把烏克蘭納入北約，會否因不得領而再度入

侵烏克蘭領土，令到美國被逼背水一戰？



本來不少分析都認為美俄沒可能因烏克蘭問題打起來，雙方只是試探對方的底牌。即使如此

，烏克蘭已變成全世界最危險之地，因為歷史上隨時出現「黑天鵝」，萬一美俄真的開戰，這將

是自二戰以來，首次大國之間的兵戎相見，並且是核武大國，這絕對為全球帶來毀滅性的威脅。



我們可看到過去兩周美俄及北約主要成員國忙於穿梭於日內瓦、布魯塞爾和維也納，可是多

次談判仍未有帶來和平的訊息，反之俄國在與烏克蘭東部接壤的邊境上，集結更多的兵力達十萬

之多，而美國、加拿大和英國，以及波羅的海三國亦向烏克蘭運送大量武器和人力支援助其抗俄

。



上周末拜登舉行上任一周年記者會，他的民望指數也跟著出來了，民意支持率只有四成三，

選民不滿他的內政表現。這不期然令人猜測，面對今年１１月國會選舉，他會如過去多位總統一

樣，用對外的強硬手段來轉移視線，以挽回民望？他手上正好有烏克蘭這隻牌，如果他對俄表現

軟弱，肯定會影響到民主黨今年的選舉表現。



難怪當拜登被記者問到會否為烏克蘭出手，他表示要視乎俄國入侵烏國的規模時，白宮發言

人隨即糾正說，只要俄羅斯一踏入烏克蘭境內，便屬新一輪的侵略，美國和其盟友必須與迅速及

嚴厲的回應。雖然有這個補充，但烏克蘭仍表現得非常不安，因按它現時的軍力，沒有美國相助

，是完全敵不過俄國的。



可憐的烏克蘭，它的命運要看兩大國的態度，可是美俄表現曖昧，北約盟國之間亦有分歧。

我們或許奇怪，東歐大部分國家已加入北約，為何俄羅斯獨在意烏克蘭會否被納入北約版圖？除

了在地理上比其他東歐國家更靠近外，也有密切的歷史淵源。烏克蘭現在的首都基輔原是史拉夫

民族的發源地，為第一個東史拉夫國家基輔羅斯的都城和中心，有「俄國城市之母」之稱。



由於基輔羅斯被認為是三個現代東斯拉夫民族國家（白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭）的前身，

俄羅斯一直視烏克蘭為同祖宗的「小俄羅斯」，加上烏克蘭曾長期在俄羅斯帝國的版圖上，俄烏

兩族通婚普遍，特別在東部地區及克里米亞，與親歐的西邊很不同，主要人口屬俄裔後代，說俄

語，與俄羅斯有很強的感情連繫，那豈可落入北約手中？



克里米亞瀕臨黑海，而黑海乃是俄羅斯海岸線的重要生命，海軍力量的主要基地，卻也偏偏

成為了俄國與北約進行大博奕的地盤。如果兩者必有一戰，極有可能從黑海開始。北約這個冷戰

留下來的西方軍事組織，在蘇聯瓦解後不僅沒有收縮，反之積極吸納前華沙公約成員，不斷向東

擴展，發展成今天與俄羅斯的對峙局面。戰爭還是和平？這正考驗拜登與普京的智慧。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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