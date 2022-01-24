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24/01/2022 09:23

《容我世說－張翠容》危險時刻：黑海上的黑天鵝？

　　《容我世說》大家還記得，去年１１月美國與北約盟國在被俄羅斯視為家門最後防線的黑海
，舉行計劃之外的軍事演習嗎？普京立刻跳出來表示，北約多番於該水域進行刺探舉動，這是對
俄國的最大挑釁。自此，俄國和北約特別是美國之間的緊張關係不斷升級，到了最近雙方活像要
到了攤牌的地步，就在俄國要求美國白底黑字承諾不把烏克蘭納入北約，會否因不得領而再度入
侵烏克蘭領土，令到美國被逼背水一戰？

　　本來不少分析都認為美俄沒可能因烏克蘭問題打起來，雙方只是試探對方的底牌。即使如此
，烏克蘭已變成全世界最危險之地，因為歷史上隨時出現「黑天鵝」，萬一美俄真的開戰，這將
是自二戰以來，首次大國之間的兵戎相見，並且是核武大國，這絕對為全球帶來毀滅性的威脅。

　　我們可看到過去兩周美俄及北約主要成員國忙於穿梭於日內瓦、布魯塞爾和維也納，可是多
次談判仍未有帶來和平的訊息，反之俄國在與烏克蘭東部接壤的邊境上，集結更多的兵力達十萬
之多，而美國、加拿大和英國，以及波羅的海三國亦向烏克蘭運送大量武器和人力支援助其抗俄


　　上周末拜登舉行上任一周年記者會，他的民望指數也跟著出來了，民意支持率只有四成三，
選民不滿他的內政表現。這不期然令人猜測，面對今年１１月國會選舉，他會如過去多位總統一
樣，用對外的強硬手段來轉移視線，以挽回民望？他手上正好有烏克蘭這隻牌，如果他對俄表現
軟弱，肯定會影響到民主黨今年的選舉表現。

　　難怪當拜登被記者問到會否為烏克蘭出手，他表示要視乎俄國入侵烏國的規模時，白宮發言
人隨即糾正說，只要俄羅斯一踏入烏克蘭境內，便屬新一輪的侵略，美國和其盟友必須與迅速及
嚴厲的回應。雖然有這個補充，但烏克蘭仍表現得非常不安，因按它現時的軍力，沒有美國相助
，是完全敵不過俄國的。

　　可憐的烏克蘭，它的命運要看兩大國的態度，可是美俄表現曖昧，北約盟國之間亦有分歧。
我們或許奇怪，東歐大部分國家已加入北約，為何俄羅斯獨在意烏克蘭會否被納入北約版圖？除
了在地理上比其他東歐國家更靠近外，也有密切的歷史淵源。烏克蘭現在的首都基輔原是史拉夫
民族的發源地，為第一個東史拉夫國家基輔羅斯的都城和中心，有「俄國城市之母」之稱。

　　由於基輔羅斯被認為是三個現代東斯拉夫民族國家（白俄羅斯、俄羅斯及烏克蘭）的前身，
俄羅斯一直視烏克蘭為同祖宗的「小俄羅斯」，加上烏克蘭曾長期在俄羅斯帝國的版圖上，俄烏
兩族通婚普遍，特別在東部地區及克里米亞，與親歐的西邊很不同，主要人口屬俄裔後代，說俄
語，與俄羅斯有很強的感情連繫，那豈可落入北約手中？

　　克里米亞瀕臨黑海，而黑海乃是俄羅斯海岸線的重要生命，海軍力量的主要基地，卻也偏偏
成為了俄國與北約進行大博奕的地盤。如果兩者必有一戰，極有可能從黑海開始。北約這個冷戰
留下來的西方軍事組織，在蘇聯瓦解後不僅沒有收縮，反之積極吸納前華沙公約成員，不斷向東
擴展，發展成今天與俄羅斯的對峙局面。戰爭還是和平？這正考驗拜登與普京的智慧。

《資深新聞工作者╱戰地記者　張翠容》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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