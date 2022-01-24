【聚焦人幣】人幣中間價升８１點子刷近四年新高，報６﹒３４１１

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１１，

較上個交易日升８１點子，續刷２０１８年５月１４日以來近四年新高，上個交易日報

６﹒３４９２。

美國聯儲局將於周三（２６日）舉行本年度首場貨幣政策會，料將進一步向市場釋放加息訊

號。美元上周累積升０﹒５％，為去年１２月中至今最佳表現。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒３４１１ －８１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１９０５ ＋１０１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５７４５ ＋２３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４２ －９﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５９２８ －３８６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５５５３ －２１７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５９０ －２４２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１４９ ＋２９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４８１ ＋２５０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４３６ －３０６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９９ －０﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒２１００ ＋１２２８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８１２ －１８７﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒２８００ ＋４１﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

