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24/01/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升８１點子刷近四年新高，報６﹒３４１１

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１１，
較上個交易日升８１點子，續刷２０１８年５月１４日以來近四年新高，上個交易日報
６﹒３４９２。
　　美國聯儲局將於周三（２６日）舉行本年度首場貨幣政策會，料將進一步向市場釋放加息訊
號。美元上周累積升０﹒５％，為去年１２月中至今最佳表現。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４１１　　　－８１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１９０５　　＋１０１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５７４５　　　＋２３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４２　　　　－９﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５９２８　　－３８６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５５５３　　－２１７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５９０　　－２４２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１４９　　　＋２９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４８１　　＋２５０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４３６　　－３０６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９９　　　　－０﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒２１００　＋１２２８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８１２　　－１８７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒２８００　　　＋４１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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