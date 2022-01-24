《鍾之日記》母企護盤中移彈，科指受壓港股挫

《鍾之日記》１月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股三大指數上周五（２１日）再度下挫，標普５００指數按周計創下自２０２０年以來的

最差表現；納指全周更累跌７﹒６％，香江魚缸連升五周後，今日回吐逾３００點。恒指今早低

開２７２點，報２４６９３；甫開跌幅曾擴大至３９４點，見２４５７０點半日低；納指期貨及

內地深創板指數造好，支持港股跌幅收窄，恒指曾僅跌１９８點。不過重磅科技股受壓，拖累港

股午後中段再度走弱，最終收報２４６５６點，跌３０９點。臨近下周農曆新年長假期，市況轉

趨淡靜，大市成交大減一成九至１２４３﹒２億元。國指跌１２９點或１﹒４７％，報８６５８

。科指跑輸，收市插２﹒８％報５７０３點。

重磅股以科技股較為受壓，騰訊（００７００）跌１﹒１％，報４６９﹒６元，成交居首有

６８﹒８３億元。成交第二大是阿里巴巴（０９９８８），插６﹒３％。網易（０９９９９）急

跌７﹒５％，為表現最差藍籌。內需股跑贏大市，百威亞太（０１８７６）升２﹒４％，藍籌中

表現最好。



＊滬指微升１點，成交大縮逾三個月低＊



滬深股市今日低開高走，滬綜指低開０﹒４１％後表現反覆，一度低見３５００點，之後有

買盤支持，午後升幅收窄，收市微升０﹒０４％，報３５２４﹒１１點。深成指升０﹒３７％，

創業板指反彈０﹒７２％。地產、鋰礦、新能源股造好，但煙草、預製菜概念股走低。

人民銀行繼續下調政策利率，今日重啟１５００億元人民幣１４天期逆回購，中標利率下調

１０個基點至２﹒２５％。公開市場今日淨投放５００億元人民幣。不過春節將至，大市成交繼

續淡靜，兩市全日成交只有８６４２億元人民幣，按日大減一成二，是去年１０月１４日以來的

逾三個月新低。外資今日通過滬股通、深股通淨流入３４﹒５２億元人民幣，連續七日淨流入。



＊母企護盤成功，中移動創一年高＊



科指重挫新３％，資金流入收息股避險，其中，中移動（００９４１）逆市漲逾２％，報

５２﹒３元創近一年新高。其母公司中移動集團上周五（２１日）斥資逾７億元人民幣增持Ａ股

，並預告年底前合共斥資３０－５０億元人民幣回購Ａ股，成為股價勁彈催化劑。通告未提增持

Ａ股平均價，惟按斥資額與購入股數計，平均作價約為５７﹒６３元人民幣，較Ａ股招股價

５７﹒５８元人民幣高出不足１％。

中移動母企以貼近招股價增持Ａ股，主要原因相信是Ａ股自１月初掛牌以來股價一直不振，

大多數時間在貼近招股價低位爭持。Ａ股股價未破底，關鍵料為中移動行使１５％超購配售選擇

權，共有８０多億元人民幣「綠鞋」資金可供護盤之用。護盤期將於農曆年假前結束，母企即急

不及待出手以貼近招股價增持，相信是由於８０多億元人民幣護盤資金已接近用盡。

中移動通告亦明言，母企增持主要為「切實維護中小投資者的利益和資本市場穩定，提振廣

大投資者信心」。雖然母公司增持Ａ股主要考慮是為瀕臨「破底」邊緣的股價護盤，但相信Ａ股

短期可免受破底衝擊，繼而影響滬深兩市表現，另外中移動Ｈ股的千億回購計劃將於２月７日起

正式生效，Ｈ股可望再穩步再上。



＊董事變更，恒大逆市彈近４％＊



內房股逆市向上，內媒引述消息指，世茂（００８１３）正與央企中海洽談出售持有的廣州

亞運城項目股權，預計將會變現出售收益約２﹒７億元人民幣。中海地產隸屬於中海外

（００６８８），此前雅居樂（０３３８３）宣布擬以１８﹒４億元人民幣向中海外出售廣州亞

運城項目股權。世茂逆市升０﹒２％，報６﹒１７元。

另外，雅居樂擬向中海外售廣州亞運城權益，雅居樂預期於交易完成後，公司將會錄得估計

收益約６﹒９９億元。雅居樂升７﹒４％，中海外則無升跌。

恒大（０３３３３）宣布最新董事變更，獲委任非執董的梁森，擁有逾３０年之銀行及資產

管理經驗，於２０１８年加入中國信達資產管理股份有限公司，自２０１９年５月起擔任信達香

港董事長。恒大系逆市攀升，恒大升３﹒９％，恒大物業（０６６６６）升２﹒２％。據

ＲＥＤＤ引述消息人士指，廣東省政府已經完成了對恒大的盡職調查，近期已敲定恒大重組框架

內容，框架已提交給國務院於本周晚些時間討論，並爭取在３月５日人大召開前發布框架。

陷入違約的還有佳兆業（０１６３８），內媒引述消息指，廣東省政府近期委託會計師事務

所普華永道（ＰｗＣ）對佳兆業的資產進行審計，以評估佳兆業的財務狀況。佳兆業連跌２日，

收跌１％，報０﹒９６元。



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