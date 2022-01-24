【新冠肺炎】北京新增６例本土確診病例，３９名涉奧人員覆檢陽性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京通報，昨日（２３日）新增６例本土

確診病例、２例無症狀感染者。

河北２３日新增本土確診病例３例，均為北京豐台返鄉人員。



＊１月４日至２２日涉冬奧人員海關復檢陽性３９人＊



自１月４日０：００至２２日，機場入境涉奧人員總數累計２５８６人，其中運動員及隨隊

官員１７１人，其他利益相關方２４１５人。經海關檢測後，復檢陽性３９人，均來自其他利益

相關方。

