【新冠肺炎】北京新增６例本土確診病例，３９名涉奧人員覆檢陽性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京通報，昨日（２３日）新增６例本土
確診病例、２例無症狀感染者。
河北２３日新增本土確診病例３例，均為北京豐台返鄉人員。
＊１月４日至２２日涉冬奧人員海關復檢陽性３９人＊
自１月４日０：００至２２日，機場入境涉奧人員總數累計２５８６人，其中運動員及隨隊
官員１７１人，其他利益相關方２４１５人。經海關檢測後，復檢陽性３９人，均來自其他利益
相關方。
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