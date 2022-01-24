【新冠肺炎】全國新增本土確診回落至１８宗，北京佔６宗

《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委公布，１月２３日，全國確診者新增確診５７宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３９宗，含４宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病

例１８宗（北京６宗，其中豐台區４宗、房山區１宗、大興區１宗；河北３宗均在雄安新區；雲

南３宗均在西雙版納傣族自治州；山東２宗均在濟南市；天津１宗在津南區；山西１宗在大同市

；河南１宗在安陽市；廣東１宗在珠海市），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京１宗，

廣東１宗）。無新增死亡病例；新增疑似病例１宗，為上海境外輸入病例；新增治癒出院２２３

宗。此外，新增無症狀感染２７宗，５宗為本地個案。

截至１月２３日，全國現有確診病例２７５４宗（其中重症病例１１宗），累計治愈出院病

例９８２７０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５６６０宗，現有疑似病例

７宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３１４３８宗。其中，香港特別行政區１３０３４宗（

出院１２５７２宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７９宗），台灣地區

１８３２５宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。



＊北京市豐台區列為防控重點地區＊



北京市豐台區列為防控重點地區，暫停群聚性活動。豐台區副區長薄瀾昨日通報，２２日新

增的本土病例中北京有９宗，分布於豐台區６宗、房山區２宗、海淀區１宗。豐台區啟動全區核

酸檢測，開設１０７３個採樣點，共派出逾萬醫護及服務人員，計劃今日完成採樣。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華認為，目前內地新增本土確診病例明顯降低，但部分地

區接連有本土聚集性疫情報告，顯示疫情擴散和外溢風險仍然存在，特別是北京冬奧即將開幕、

以及春節將至，在入境人員增多及人員流動增加下，全國仍面臨較大的「外防輸入，內防反彈」

壓力。

另外，據健康山東消息，２３日凌晨，濟南市和聊城市分別報告新增２例本土確診病例和１

例無症狀感染者。山東省疾病預防控制中心會同濟南市、聊城市疾控中心同步開展全基因序列測

定，全部獲得有效全基因組序列。經比對分析，均為ＶＯＣ╱Ｄｅｌｔａ變異株，屬於

Ｂ﹒１﹒６１７﹒２分支，與近期北京市豐台區新冠疫情病毒序列高度同源。（ｃａ）

