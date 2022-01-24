《海納智見－荀玉根》數字經濟已在密集布局中

《海納智見》１月１６日，《求是》雜誌發表了國家主席習近平的重要文章《不斷做強做優

做大我國數字經濟》，文章指出數字經濟已經上升為國家戰略，將從國家層面部署推動數字經濟

發展。１月１２日，國務院印發《「十四五」數字經濟發展規劃》，作為我國數字經濟領域首部

國家級專項規劃，該規劃部署了八方面重點任務，明確了十一個專項工程。



隨著信息技術的發展，數字經濟有望成為繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態。數字

經濟是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網路為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素

數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。中國的數字經濟分為數字產

業化和產業數字化兩部分，其中數字產業化又稱數字經濟基礎部分，主要包括電子信息製造業、

信息通訊業、軟體服務業及互聯網等行業，涉及雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈、５Ｇ、

６Ｇ等關鍵技術。產業數位化又稱數字經濟融合部分，即傳統產業應用信息技術實現數字化、智

能化的升級，主要包括農業數字化、工業數字化、服務業數字化及政府數字化等產業，包含工業

互聯網、智能製造、車聯網等融合型新模式、新業態。



近年來中國數字經濟發展成果顯著。根據中國信息通信研究院，數字經濟增加值規模從

２００５年的２﹒６萬億元增加到２０２０年的３９﹒２萬億元，佔ＧＤＰ比重從０５年的

１３﹒９％上升至２０年的３８﹒６％，已經成為中國經濟的重要組成部分。２０年在疫情衝擊

和全球經濟下行的疊加影響下，中國數字經濟依然維持９﹒７％的高速增長，高於同期ＧＤＰ名

義增速約 ６﹒７個百分點，是中國經濟持續穩定增長的關鍵動力。目前中國三次產業的數字化

發展正在深入推進，助力產業結構轉型升級，２０年農業、工業、服務業數字經濟佔行業增加值

比重分別為８﹒９％、２１％、４０﹒７％，較１９年分別提升０﹒７、１﹒５、２﹒９個百分

點。可見，數字經濟為中國經濟社會持續健康發展提供了強大動力。習近平主席指出，發展數字

經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，數字經濟健康發展，有利於推動構建

新發展格局，建設現代化經濟體系和構築國家競爭新優勢。



「十四五」時期，中國數字經濟將轉向深化應用、規範發展、普惠共享的新階段。

２０２２年１月１２日，國務院印發了《「十四五」數字經濟發展規劃》，明確了數字經濟未來

五年的發展方向。《規劃》還直接量化了「十四五」數字經濟發展的８大主要指標，到

２０２５年，數字經濟邁向全面擴展期，例如：２０２５年數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ比

重達到１０％，軟件和信息技術服務業規模達１４萬億，電子商務交易規模達４６萬億，工業互

聯網平台普及率達４５％。並提出了優化升級數字基礎設施、充分發揮數據要素作用、加快推動

數字產業化、提升數字化公共服務水平等８項重點任務，明確了重點行業數字化轉型提升、支撐

培育服務生態、數字技術創新突破、培育數字經濟新業態、社會服務數字化提升、新型智慧城市

和數字鄉村建設、提升數字經濟治理能力、提升多元協同治理能力等１１個專項工程。



２０２２年伊始，各大城市就已密鑼緊鼓開始加快數字化布局及產業轉型工作。上海市最早

打響加快數字經濟發展的第一槍。２１年１２月２１日的上海市委經濟工作會議提出上海要積極

搶佔數字經濟賽道，全面推動城市數字化轉型。１月１日，《上海市數據條例》正式生效，該條

例為數字經濟發展提供了規範，相關配套政策計劃將於今年３月底、６月底及１２月底分批出檯

，在年內基本建成數據領域「１＋ｘ」制度體系，促進數字經濟蓬勃發展。浙江、河南、蘇州、

北京、東莞等地也先後推出相關政策文件，明確將數字經濟發展納入當地經濟發展規劃，同時加

大在數字基礎設施建設、數字資源開發利用、數字產業化發展等方面的資金投入，積極推動當地

數字化布局。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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