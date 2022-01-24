【聚焦人幣】人幣即期盤中曾破６﹒３３，收升７７點創４５個月高

《經濟通通訊社２４日專訊》人幣中間價續探近四年高，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日高開高走，收報６﹒３３２０，較上個交易日４時３０分收盤價升７７點子，實

現三連揚，創２０１８年４月２６日以來三年九個月新高。全日在６﹒３２９８至６﹒３３８７

之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７６點子，報６﹒３３４４。

交易員表示，本周美聯儲會議即將召開，美元指數走勢較穩，但春節假期前結匯需求仍不減

，短期人民幣料延續穩中偏強走勢。他們並表示，中美利差收窄繼續作用於掉期，早盤一年期掉

期跌破１１４０點創一年半新低，短期或仍有下行空間。



＊若升值預期延續，人行春節後或加碼逆周期工具＊



興業研究認為，人民幣匯率在６﹒３－６﹒３５的政策底仍穩固，倘若超預期升值延續，人

行有可能在春節前後加碼逆周期工具。短期關注Ａ股吸引外資情況，中期國內降息將使中美短端

利差進一步收斂，這對人民幣匯率是邊際利空是較為明確的。

中金公司最新觀點稱，預計本周人民幣仍面臨中美貨幣政策分化和季節性結匯需求兩方面的

影響，美元╱人民幣匯率可能會圍繞６﹒３４波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４１１，較上個交易日升８１點子，續

刷２０１８年５月１４日以來新高，上個交易日報６﹒３４９２。（ｗｌ）

