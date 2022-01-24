【重拳監管】發改委：加強流通領域反壟斷和反不正當競爭執法

《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委今日召開新聞發布會，介紹《「十四五」現代流通

體系建設規劃》的有關情況。發改委經濟貿易司副司長張國華表示，深化現代流通市場化改革，

對於構建類型豐富、統一開放、公平有序的高水平現代流通市場具有重要作用，是建設現代流通

體系的重點任務之一。

在完善流通市場准入和公平競爭制度方向上，一是優化流通領域商事服務，大幅削減流通領

域行政許可前置中介服務事項，研究制定流通領域通用性資格資質清單，提升商事服務水平。二

是加強反壟斷和反不正當競爭執法。明確各地區不得要求連鎖經營等流通企業在本地設立具有法

人資格市場主體，也不得對沒有設立具有法人資格市場主體的連鎖經營企業在給予補貼補助等惠

企政策時採取歧視做法。引導平台經濟、共享經濟等新業態良性發展，同時防止資本無序擴張。

在推進商品和要素高效流通和配置方向上，將加快現代流通重點領域市場化進程。重點推動

大型流通企業健全現代企業制度，推進鐵路、民航、郵政等行業競爭性環節市場化進程，形成統

一開放的交通運輸市場。加快培育流通數據交易平台，推進流通領域專利技術推廣應用和知識產

權成果轉化。鼓勵各類金融機構、中介機構積極參與流通領域市場交易，按市場化原則提供融資

、擔保、保險等綜合服務。（ｗｌ）

