【大國博弈】澳洲總理微信大選前遭盜用，搖身一變為中國政府宣傳

《經濟通通訊社２４日專訊》在中國與澳洲日益緊張的外交關係中，澳洲兩大主要政黨自

２０１９年以來一直使用中國科技巨頭騰訊（００７００）旗下的社交媒體平台微信，在激烈的

選區與澳洲華裔選民溝通。惟據《路透》引述澳洲政壇人士周一表示，執政黨自由黨自去年７月

起就無法登入總理莫里森的官方微信公眾號，並因此向微信發出了審查申訴；與此同時，這個目

前仍在使用中的帳戶已被一個身分不明的人控制，莫里森的頭像被刪，更被重新命名為「澳華新

生活」，宣傳在澳洲的華人生活。

由於澳洲的全國大選將於今年５月舉行，政府本來打算在２月１日開始的中國新年慶祝活動

期間利用莫里森的帳戶宣傳政策。一位知情人士說，總理辦公室曾多次向微信提出申訴要求重新

獲得該帳戶登入權，但都沒有結果，最近一次是在１月１０日。



＊澳洲議員呼籲杯葛微信＊



微信記錄顯示，莫里森的帳戶是在２０１９年註冊，約有７﹒６萬人追蹤，但使用的是內地

一名中國公民的名字作為帳戶管理員。該公眾號在今年１月被重新命名為「澳華新生活」，分享

內容也變成為中國政府宣傳的貼文。據報該帳戶註冊現在與福建省的一家科技公司有關。

澳洲議會的情報和安全聯合委員會主席、自由黨參議員詹姆斯－帕特森（Ｊａｍｅｓ

Ｐａｔｅｒｓｏｎ）認為，這是「審查制度」和「外國干涉」的一個例子，他相信，莫里森的微

信公眾號被盜用，顯示中國致力堵塞莫里森與澳洲華人的溝通管道，並由此起到干預總統大選結

果的目的。他呼籲杯葛微信。

事實上，莫里森的微信２０２０年曾遭封殺。當時他在微信批評，中國外交部發言人趙立堅

所轉發、澳軍把刀架在阿富汗孩子頸上的照片為假圖，及後該信息被封鎖。（ｗｌ）（ｚｚ）

