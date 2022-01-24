【內房困局】世茂據報兌付２億ＡＢＳ本息，月內已付５筆兩筆展期

《經濟通通訊社２４日專訊》世茂集團（００８１３）子公司上海世茂建設據報已兌付「華

泰－西部－滇中保理１號第１期資產支持專項計劃」，還款規模２﹒０２億元（人民幣．下同）

。今年１月上海世茂建設共有７筆ＡＢＳ到期，到期規模３０﹒３億元，除兩筆展期外，其餘５

筆均已兌付，已兌付金額為１８﹒３億元。

上海世茂建設今年２月到期債券還款規模為４﹒５億元，３月到期債券還款規模為１１﹒５

億元。（ｗｌ）

