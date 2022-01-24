【ＦＯＣＵＳ】唐寧街易主三部曲

【ＦＯＣＵＳ】英國首相約翰遜的仕途凶多吉少，因為「整」他的人出手狠辣，精準打擊，

一待以下三個步驟走完，他恐怕快要捲鋪蓋離開唐寧街。



＊第一步：傳媒爆料＊



這一步已經啟動，先看新年以來的爆料過程：第一次本月１０日星期一，媒體引述「消息人

士」，指２０２０年５月２０日，即英國首次因新冠疫情首次封城期間，逾百人在唐寧街１０號

花園開派對，約翰遜伉儷親臨現場；第二次本月１４日星期五媒體再度爆料，去年王夫菲臘親王

葬禮前一日，女王承受喪夫之痛時，首相府卻舉辦了兩場員工派對。



分析兩次爆料的時間安排：周一是公眾重返工作崗位，重新聚焦時事新聞的高峰時刻，因此

能夠收到最大的爆炸效果，而且接下來有一周時間供報章電視跟進新聞發展，對約翰遜起到最大

殺傷效果。而周五到來之際，本來是他逃離暴風眼的一個契機，因為民眾對唐寧街的不滿有可能

被假日活動沖淡；恰巧就在此時再來一次爆料，無疑是增加公眾對約翰遜所作所為的記性。



再分析兩次爆料的打擊方向：第一次，針對所有受到疫情所困的普羅大眾。在事發時的前後

一周，英格蘭及威爾斯警方一共發出８０７張違反封城令罰單。正如媒體繪聲繪影質問：當時有

多少人因為封城令，而無法見患病親人最後一面？若然經過第一次爆料，約翰遜仍得到保守黨議

員和死忠選民的支持，那麼第二次爆料則是精準點穴，足以令所有忠於女王的保皇派民眾怒髮衝

冠。



＊第二步：後排攻擊＊



保皇派選民是保守黨的鐵票，就問你保守黨人怕不怕？約翰遜縱使在處理新冠疫情、經濟或

脫歐等問題多無能，也不致令他倒台。一來他畢竟贏得了２０１９年大選，總有部分議員，尤其

是較為資深的議員，希望能夠搭順風車一直就任至２０２４年；二來在新冠疫情和經濟波動下，

之前倒也有沒有人願意搶他的「風光」。但若他現在「累街坊」，危及保守黨議員未來的選情，

那又不同了。



因此推翻約翰遜的第二步，就是後排議員發起不信任行動。所謂後排議員，就是沒有內閣官

職的下議院議員。當首相和內閣官員坐在議事廳前排應對一眾諸侯時，他們就坐在後排當「沉默

的大數」，但若他們累積了足夠的力量，卻足以把黨魁拉下台。具體而言，就是下議院保守黨

１５％的議員，即５４位，向專責處理黨魁選舉的１９２２委員會發出正式提請信，對約翰遜表

達不信任，委員會就會啟動黨魁重選程序，在黨內詢問是否有黨魁挑戰者。



＊第三步：前排將軍＊



誰來取代約翰遜？這又要看回前排。既然精心策劃的逼宮行動已經展開，接替人選肯定已在

醞釀之中。這位人選大比數來自與約翰遜一同坐在前排的那幾位內閣大臣。由於未來新黨魁接替

約翰遜之後，極可能在下一場大選中輸給工黨。因此，這位新黨魁也極可能是年輕之輩，即使是

輸了也還有機會東山再起。



因此，內閣中的「七十和八十後大臣」都難逃嫌疑。話說回來，英國的政治菁英年輕化要比

美國做得好，外相、內相、財相等多位要員都是七十、八十後；所以哪怕是首相左顧右盼，倒也

很難猜誰是背叛者。例如財相辛偉誠，八十後，印度裔，可以在英國重塑美國首位黑人總統奧巴

馬的成功路。當然，這需要首先在脫歐派、少數族裔和首相這三者之間找到「連接詞」；又如女

外相卓慧思，七十後牛津才女，不僅是脫歐少壯派，而且可以和主張獨立的蘇格蘭女首席部長施

雅晴打對台……



挑戰者現在仍需深藏不露，直至後排議員完成對黨魁的不信任程序，就會浮出手面，「將」

約翰遜的「軍」。（經濟通通訊社評論員 范強）

