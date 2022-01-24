《融天納地－溫天納》投資者港股喜好悄然改變

《融天納地》今年對港股將面對一大挑戰，就就是聯儲局加息對於環球流動性帶來的影響。

聯儲局加息對於美元流動性和資金成本會造成全球性的影響，而港幣作為聯繫貨幣也會受到美元

流動性影響。本地流動性還要取決於會否跟隨聯儲局加息，而從歷史來看，在利率管理上，本地

政策一般會出現滯後的情況。



科技股去年因反壟斷等因素已大幅回落，而部分科技股也正整合旗下業務以符合監管要求。

預計隨著今年內地政策監管風險趨於平穩，超賣的科技股有機會迎來估值反彈。事實上，不僅是

科技股獲得資金增持，資金同步湧入與科技股相關的ＥＴＦ產品。



去年，因行業自身原因和外部因素的綜合影響下，地產股也經歷了較長的低迷期。不過，在

近兩周，南下資金明顯加倉，名單中開始出現多家地產和物業管理股。不過，坦白而言，今年民

企地產整體信用狀況仍存挑戰。利率下降對地產這類高負債行業有一定提升作用，目前地產政策

方向明確而有效調節舉措尚未落地，行業仍處於加速出清過程中，龍頭房企估值和倉位依然不高

，或可積極把握龍頭房企的配置契機。從南下資金的某些交易決策來看，對於地產的偏好可能更

傾向於短期。



經歷去年的震盪後，部分醫藥股也在開年後進入南下資金的首選名單中。全行業基金對醫藥

行業的配置已經降到了非常低的水平，而從核心公司的估值水平來看，已經降低至近三年的中下

水平，估值吸引力逐漸顯現。部分投資者認為醫藥行業今年將有所重整，尤其看好具有創新藥產

品線的藥企，隨著生物科技板塊情緒好轉，預期ＣＤＭＯ（合同研發生產服務）相關概念有望反

彈。



目前中央政府已明確表態要穩經濟、穩預期，人行也已經多次採取寬鬆措施。另外，今年是

國企改革三年行動的收官之年，將醞釀更多投資機會，投資者已部署加倉內地核心資產。不能否

認，內地「穩增長」的政策轉向較為逼切，接下來貨幣政策和財政政策將更積極，在逆周期調節

的政策下，基本面正逐步扭轉。因此，穩增長相關板塊將受惠，估計內需型概念（如基建資源板

塊）以及傳統相關行業（如金融板塊）表現將勝於增長型的科技股。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



