《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲議息及其他央行動態，美元整固

《匯市一周》本周，市場將公布一系列重要數據，包括美國第四季度ＧＤＰ以及個人消費支

出數據，多個歐美國家將公布１月份ＰＭＩ及第四季度ＧＤＰ數據，還有澳洲第四季度通脹數據

、新西蘭第四季度ＣＰＩ數據、美國１２月耐用品訂單和ＰＣＥ數據。央行方面，加拿大央行及

美聯儲將公布利率會議、市場尋求美聯儲加息時間的進一步線索。芝加哥商品交易所集團的美聯

儲觀察工具，美聯儲在３月份保持政策利率不變的可能性只有１０％。



聯儲局今年首次議息會議於周三（２６日）進行，維期兩日議息會議，結果將於周四（２７

日）宣布。市場關心，聯儲局如何應付美國持續通脹高企的問題和展望，從發言內容發掘加息路

線圖，從而預估今年的加息步伐和幅度。



目前市場認為，１月聯儲局會議維持利率不變，縮減購債資產計劃自１２月宣告提高後，觀

望這次會議是否再次提高。加快縮減規模將意味未來加息周期來臨，以遏抑美國持續高企的通脹

。



聯儲局議息會議後，美國公布第四季ＧＤＰ、ＰＣＥ價格指數、首次申領失業救濟人數和１

月密歇根大學消費者信心指數初值。以上數據亦會影響市場對下一次聯儲局議息對收緊貨幣政策

步伐的評估。技術上，美元持續一周的上升後，留意１０天線９５﹒４２為短期支持。若保持該

支持位之上，可望持續至９６﹒２７或９６﹒５６。若突破支持，則下望９４﹒８８或

９４﹒５８。



英鎊走高，數據顯示，英國１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）上升５﹒４％，為３０年來最

大升幅，提高了加息預期。但有關英國首相約翰遜的領導地位面臨挑戰，限制了升幅，因「派對

門」事件而面臨黨內逼宮壓力的約翰遜，明言不會辭職。英鎊現時在１﹒３５５５水平整固，趨

勢往下，上方阻力１﹒３６４０、１﹒３７００、１﹒３７８０。



歐洲央行行長拉加德表示，將促進薪資增長，通脹將在２０２３年和２０２４年繼續下降，

如有需要，歐洲央行準備採取行動應付通脹；他續指，２０２２年通脹率預計為３﹒２％，物價

應該在２０２２年穩定並逐漸緩和，看到供應鏈問題緩解的跡象，歐元區５０％的價格上漲是由

於能源價格高企，與歐洲其他國家相比，法國的通脹狀況相對較好。歐元現時在１﹒１３２５水

平整固，上方阻力１﹒１３８５、１﹒１４２５、下方支持１﹒１２８０、１﹒１２３０、

１﹒１１４０。



日本央行公布會議紀錄，一位委員認為，必須警惕美聯儲縮減購債帶來的風險，預期加息可

能會導致股價下跌、日圓升值；一位委員認為，很難在２０２３財年結束前，實現日本央行的價

格目標，正觀察企業定價行為和通脹預期的變化；一位委員認為，現在還不是調整政策的時候；

一位委員認為，各種商品的價格都在上漲，而不僅僅是食品和能源相關商品的價格；委員們一致

認為通脹預期正在回升；一位委員認為，隨著原材料成本持續上漲，消費者價格的上漲壓力似乎

正在增加。美元兌日圓現時在１１３﹒９５水平整固，上方阻力１１４﹒２５、１１４﹒８５。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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