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即市新聞

24/01/2022 14:03

《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲議息及其他央行動態，美元整固

　　《匯市一周》本周，市場將公布一系列重要數據，包括美國第四季度ＧＤＰ以及個人消費支
出數據，多個歐美國家將公布１月份ＰＭＩ及第四季度ＧＤＰ數據，還有澳洲第四季度通脹數據
、新西蘭第四季度ＣＰＩ數據、美國１２月耐用品訂單和ＰＣＥ數據。央行方面，加拿大央行及
美聯儲將公布利率會議、市場尋求美聯儲加息時間的進一步線索。芝加哥商品交易所集團的美聯
儲觀察工具，美聯儲在３月份保持政策利率不變的可能性只有１０％。
　
　　聯儲局今年首次議息會議於周三（２６日）進行，維期兩日議息會議，結果將於周四（２７
日）宣布。市場關心，聯儲局如何應付美國持續通脹高企的問題和展望，從發言內容發掘加息路
線圖，從而預估今年的加息步伐和幅度。
　
　　目前市場認為，１月聯儲局會議維持利率不變，縮減購債資產計劃自１２月宣告提高後，觀
望這次會議是否再次提高。加快縮減規模將意味未來加息周期來臨，以遏抑美國持續高企的通脹

　
　　聯儲局議息會議後，美國公布第四季ＧＤＰ、ＰＣＥ價格指數、首次申領失業救濟人數和１
月密歇根大學消費者信心指數初值。以上數據亦會影響市場對下一次聯儲局議息對收緊貨幣政策
步伐的評估。技術上，美元持續一周的上升後，留意１０天線９５﹒４２為短期支持。若保持該
支持位之上，可望持續至９６﹒２７或９６﹒５６。若突破支持，則下望９４﹒８８或
９４﹒５８。
　
　　英鎊走高，數據顯示，英國１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）上升５﹒４％，為３０年來最
大升幅，提高了加息預期。但有關英國首相約翰遜的領導地位面臨挑戰，限制了升幅，因「派對
門」事件而面臨黨內逼宮壓力的約翰遜，明言不會辭職。英鎊現時在１﹒３５５５水平整固，趨
勢往下，上方阻力１﹒３６４０、１﹒３７００、１﹒３７８０。
　
　　歐洲央行行長拉加德表示，將促進薪資增長，通脹將在２０２３年和２０２４年繼續下降，
如有需要，歐洲央行準備採取行動應付通脹；他續指，２０２２年通脹率預計為３﹒２％，物價
應該在２０２２年穩定並逐漸緩和，看到供應鏈問題緩解的跡象，歐元區５０％的價格上漲是由
於能源價格高企，與歐洲其他國家相比，法國的通脹狀況相對較好。歐元現時在１﹒１３２５水
平整固，上方阻力１﹒１３８５、１﹒１４２５、下方支持１﹒１２８０、１﹒１２３０、
１﹒１１４０。
　
　　日本央行公布會議紀錄，一位委員認為，必須警惕美聯儲縮減購債帶來的風險，預期加息可
能會導致股價下跌、日圓升值；一位委員認為，很難在２０２３財年結束前，實現日本央行的價
格目標，正觀察企業定價行為和通脹預期的變化；一位委員認為，現在還不是調整政策的時候；
一位委員認為，各種商品的價格都在上漲，而不僅僅是食品和能源相關商品的價格；委員們一致
認為通脹預期正在回升；一位委員認為，隨著原材料成本持續上漲，消費者價格的上漲壓力似乎
正在增加。美元兌日圓現時在１１３﹒９５水平整固，上方阻力１１４﹒２５、１１４﹒８５。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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