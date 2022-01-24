《金石為開－黃威》風險情緒受挫，黃金繼續上攻

《金石為開》上周市場風險情緒出現巨大回調。３月份加息的預期仍有加強，在消化這一因

素的同時，美股企業財報不佳以及俄羅斯和烏克蘭的爭端也令投資者離場避險。債券息率整體呈

現沖高回落的態勢，短端債息略有上升。美元指數超跌反彈，黃金仍然震盪上行，全周累計上漲

０﹒９％。



除美國之外，歐洲也正面臨嚴重的通脹威脅。歐元區１２月消費者物價指數同比增幅定格在

５％的紀錄高位，主要受能源價格飆升和供應鏈瓶頸的推動。而在美聯儲連續釋放鷹派信號後，

市場快速調整貨幣政策預期，過去一周持續消化這一因素。當前的局勢與２０１８年年底頗有些

類似，美聯儲政策快速轉向，而經濟受到疫情新一輪爆發的負面影響，企業盈利的恢復開始乏力

。風險情緒在雙重打擊下迅速回落，美股連續三周大跌。



另一方面，俄羅斯入侵烏克蘭的風險也在升溫。上周美國正式警告俄羅斯，一旦其再次入侵

，美國及其盟友會迅速回應。這對市場而言無疑是一顆定時炸彈，一方面加速了風險情緒回調，

一方面也可能令能源供需更加緊張。



上周黃金的表現符合筆者早前判斷。儘管加息預期進一步強化，美元指數也出現短線的超跌

反彈，但金價在大致消化利淡因素後依然震盪走高。ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示當前市場對３月份加

息的預期概率已經達到９０％以上，美債息率開始上行遇阻。高通脹對黃金的後續影響力正逐漸

超過貨幣政策收緊。金價日線指標維持全面向好，在保歷加通道中軌抬升及開口放闊的情況下，

上行空間打開。預計多頭的下一進攻目標為１８５５美元左右。



本周重點關注美聯儲議息會議，預計美聯儲會釋放更明確的加息信號。數據方面留意美國四

季度ＧＤＰ初值、１２月消費者物價指數及核心ＰＣＥ物價指數。《六福金融分析師 黃威》



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