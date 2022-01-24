《缸邊隨筆－石鏡泉》加幾多息會股災？

《缸邊隨筆》今時人人關注加息，但首先要明確是甚麼的「息」。



我們有：



（１）官府的息，如美國聯儲局的聯邦基金利率，人行的ＭＬＦ息，這些息跟蟻民的關係雖

大，但不是致命。



（２）致命的，是蟻民向銀行借貸的「息」，舉個簡單例子，大家便明白，無論銀行息口有

幾低，借了大耳窿錢的債仔，便只有付大耳窿的高息。



以港人言，供樓者有定息，有浮息，如有「Ｐ－」，有「Ｈ＋」，可見各借貸者對不同息會

有不同感受，當浮息借貸者擔心大圍息率上升時，定息借貸者就可大安旨意。



對股民言，特別是美股民，今時要關注的，是美國１０年期債息，又或者是５年期息和３個

月期票據息及美股的派息率。這些息率間的差異，會影響到投資者對股票ＰＥ（市盈率）的估值

，隨之便有買賣。



今時市場估２０２２年標普５００的每股盈利總合起來是１９０至２００美元間，如市場悲

觀只給１５倍ＰＥ時，標普５００便在２８５０至３０００間；如市場樂觀，給２５倍ＰＥ時，

標普５００便在４７５０至５０００間。上周五（２１日），標普５００收於４３９０點，即是

市場給標普５００的ＰＥ是２２﹒５至２５倍之間。



普羅投資者是不管債息與股息間的差異，你試回想你買賣股票時有考慮過嗎？沒有嘛，但機

構投資者，尤其是保險公司，它們為求長期與穩定的回報，一定是較喜買債，只不過過往２０多

年的債息超低，不能不把他們部分資金轉投股市。２０１９年底，美１０年期債息潛水，標普

５００股息？升，更助長此類美金轉移，但自２０２１年３月，美十年債息已見有高於標普

５００股息，於近日更開始有加速拋離之象，適值今時是年初，不少投資機構會重新調校其資金

部署，沽股買債是必然事。



但買哪個年期的債？



今時市場估是３月起加息，加至２０２３年便加完。基於債息與債價成反比走勢，故在加息

期，買的債期應盡量短，使所持債的價不受減值威脅，當然如買債者是持債到期，其本金便不受

影響，如加息期間，中途要沽債套現，就會有本金損失。基此，今時債券投資者會盡量買：



（１）今年３月便到期的票據，即是加息對這些短期債無影響。



（２）買３年或更長期的債，到債券到期時，已加完息，債息會回落，只要回落至買債時的

息率水平，就無論是持債到期或中途沽出，都不會有本金損失，至於是３年或５年可達此，要估

。



（３）買１０年期債，此１０年期間，美息必然已經歷一次或兩次起落，何時走貨，有足夠

的時間之窗。



對股市投資者言，要多關心的是３月期債息和１０年期債息，今時３月期息是０﹒１６厘左

右，跟２０１９年比是很低很低，但如回升至２０１９年水平，會對股市有何影響？３月期借貸

是不少大炒家的資金來源╱成本，如３月期息回至２０１９年水平，標普５００是何水平了？



一言括之，３月期息升，制約了炒家的資金供應，即抑制了炒家的買貨力度，股市不跌，也

會受壓。



美１０年期債息，反映美國經濟的盛衰，１０年期債息升，亦反映通脹升，當１０年期債息

升至某個水平，就可能會戳破當時的泡沫股市，帶來股跌或股災。至於１０年債息升至那一水平

，才會戳破股市的泡沫，是個互動性問題。２００７年的股災，是在１０年期債息由２００３年

的３﹒８厘升至２００７年的５﹒１厘，息升了３４﹒２％後，市便爆破。



２０１８年的股跌（不是災），是１０年期債息由２０１２年的１﹒６厘升至２０１８年的

３﹒１５厘，息率升了９６％後，市便跌。今次美１０年期債息要升幾多，市跌成災？估計是不

用升至３厘，只要到２厘或２﹒２５厘便會了，原因？今時的１０年期債息已高於標普５００派

息，再由目前的１﹒８厘升多０﹒５厘，便到２﹒３厘，遠高於標普５００的派息，為求穩定收

息的投資機構，如看一年後的業績可能表現時，屆時怎不會沽股買債，收２﹒２厘的債息，而棄

只約１﹒８厘的股息，並要冒股價下跌風險？



一句：「浸死人，只用三吋水（面仆向水），是不要三十呎水的。」《資深投資者 石鏡泉

》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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